Dove vedere Roma-Juventus Streaming Gratis. Formazioni pronte per oggi domenica 9 gennaio 2022 alle ore 18:30 italiane per la 21a giornata di Serie A 2021-22.

La Vecchia Signora (con Allegri squalificato per un turno) giocherà all’Olimpico contro la Roma di Mourinho l’1-1 ottenuto in casa contro il Napoli nel giorno della Befana. Un grande classico del calcio italiano. Analizzando la loro posizione nella classifica di qualificazione di Serie A, vediamo che c’è una differenza di tre punti a favore della squadra ospite. I locali, prima di questa partita, sono al settimo posto con 32 punti in classifica. Gli ospiti sono invece in quinta posizione con 35 punti. Di seguito le informazioni per vedere la partita Roma-Juventus streaming gratis e diretta tv.

La Juventus è la formazione che ha sconfitto più volte la Roma in Serie A (84) e la seconda che ha segnato più reti ai giallorossi nella competizione (270, davanti solo l’Inter con 287).

⚽ Dove vedere Roma-Juventus Diretta TV

Roma-Juventus diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata da Pierluigi Pardo, commento tecnico affidato a Massimo Ambrosini.

⚽ Roma-Juventus Streaming Gratis

Roma-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Roma-Juventus Streaming Live: ultime notizie formazioni

In casa Roma: Mou è in piena emergenza difensiva per le squalifiche di Mancini e Karsdorp. Kumbulla verso una maglia da titolare, il neo-acquisto Maitland-Niles potrebbe essere la sorpresa dell’ultimo minuto. L’alternativa è adattare un attaccante a esterno destro nella linea a 5 di centrocampo. In casa Juventus: Allegri pensa a un paio di cambi rispetto al Napoli, con Dybala che prova a scalzare Bernardeschi. Confermati Chiesa e Morata davanti. Chiellini si è negativizzato e torna in gruppo. Alex Sandro out, recuperati Pellegrini e Kaio Jorge.

Allegri (Juve): “Contro il Napoli ci aspettavamo di vincere e di arrivare più vicini a loro, anche perché venivamo da un periodo positivo. Abbiamo comunque mantenuto invariato il distacco. Dobbiamo migliorare la qualità dei passaggi”.

Il centrocampista della Roma Jordan Veretout ha trovato due gol contro la Juventus in campionato (una doppietta nel settembre 2020): solo due francesi nella storia della Serie A hanno realizzato almeno tre reti contro i bianconeri (Nestor Combin negli anni ’60 e Cyril Théréau nello scorso decennio).

⚽ Le probabili formazioni di Roma-Juventus

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Maitland Niles, Cristante, Mkhitaryan, Pellegrini, El Shaarawy; Shomurodov, Abraham. Allenatore Mourinho. Squalificati: Karsdorp, Mancini. Indisponibili: Darboe, Diawara, Fuzato, Borja Mayoral, Spinazzola.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Rugani, De Sciglio; McKennie, Locatelli, Bentancur; Chiesa, Morata, Dybala. Allenatore Allegri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bonucci, Danilo, De Winter, Pinsoglio, Ramsey, Soulè.

Arbitro: Davide Massa. Gli assistenti arbitrali di Massa saranno Carbone e Peretti. Il ruolo di quarto uomo è stato affidato a Giua. Al Var ci sarà Di Paolo coadiuvato dall’assistente al Var De Meo.

Dopo essere andato a segno contro la Roma in tre incontri consecutivi in Serie A tra il 2015 e il 2016, Paulo Dybala è rimasto a secco nelle sei successive gare contro i giallorossi nella competizione. Dal 2016/2017, solo contro la Fiorentina (sette) l’attaccante della Juventus ha giocato più partite senza segnare.

Alternative per vedere Roma-Juventus in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita Roma-Juventus non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.

Com’è finita l’ultima volta di Roma-Juve [VIDEO]

Le due rivali si sono affrontate altre volte allo Stadio Olimpico, ottenendo nove vittorie, nove sconfitte e 12 pareggi a favore della Roma. Inoltre, gli ospiti accumulano due partite di fila imbattute allo stadio della Roma. L’ultima volta che Roma e Juve hanno giocato in questo torneo è stato all’andata, a Torino nell’ottobre 2021, e la partita si è conclusa con una vittoria per 1-0 a favore Juve.

L’ultima volta che si è giocato all’Olimpico, è stato il 27 settembre del 2020. Al gol di Veretout su rigore al 31′, la risposta di Cristiano Ronaldo al 43′ con un altro calcio di rigore. Ancora Veretout al 1′ minuto di recupero del primo tempo riportava in vantaggio i giallorossi. Al 62′ la espulsione di Rabiot, e CR7 al 69′ segnava il gol del pareggio finale (2-2) con uno spettacolare colpo di testa.