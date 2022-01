Ultime Notizie » Calcio in TV » Calcio TV Oggi: Roma-Juventus Streaming Online, Inter-Lazio Gratis Stasera e Venezia-Milan

Dove vedere in tv le partite di calcio Roma-Juventus, Inter-Lazio, Venezia-Milan, Napoli-Sampdoria e tutte le altre di oggi domenica 9 gennaio 2022. Di seguito orario d’inizio, canale tv, links e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

09:45 Melbourne City-Western Sydney (A-League) – Dazn

12:30 Zona Gol Serie A – Dazn

12:30 Diretta Venezia-Milan (Serie A) – Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Partita di apertura della 21a giornata di Serie A. In casa Inter: Con l’arrivo di Cuisance esce dalla lista uno dei portieri, questa volta tocca a Romero. A centrocampo probabile il forfeit di Vacca, mentre si allontana Peretz, che non ha ancora convinto il tecnico Zanetti. Attacco al completo. Kiyine non recupera. In casa Milan: Al momento sono cinque i giocatori risultati positivi al Covid, l’emergenza resta in difesa con le assenze di Calabria, Romagnoli e Tomori – oltre a Kjaer per infortunio – e quindi Pioli andrà ancora a riproporre la coppia Gabbia-Kalulu. A centrocampo dovrebbe essere confermato il duo Tonali-Krunic mentre in attacco, dopo lo spezzone con la Roma, chiede spazio Leao. Davanti c’è Ibrahimovic.

Diretta Venezia-Milan sui canali digitali di Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport (Canale 251 Satellite) e Sky Sport 4K. Streaming gratis online per gli abbonati mediante DAZN e Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio live streaming e on demand di Sky.

13:00 Brighton-Manchester City (Women’s Super League) – Dazn

14:00 Rayo Vallecano-Betis (Liga) – Dazn

14:30 Zona Gol Serie A – Dazn

14:30 Empoli-Sassuolo (Serie A) – Dazn

14:30 Cagliari-Bologna (Serie A) – Dazn

14:30 Torino-Fiorentina (Serie A) – Dazn

14:30 Brescia-Cesena (Serie B Femminile) – Eleven Sports

14:30 Como-Cortefranca (Serie B Femminile) – Eleven Sports

15:30 Hertha-Colonia (Bundesliga) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

16:15 Siviglia-Getafe (Liga) – Dazn

16:30 Zona Gol Serie A – Dazn

16:30 Diretta Napoli-Sampdoria (Serie A) – Dazn

In casa Napoli: Spalletti non dovrebbe cambiare la formazione che ha pareggiato con la Juventus, anche perché le scelte sono quasi obbligate. Fabian Ruiz si è allenato ancora a parte. L’ultimo arrivato Tuanzebe potrebbe andare in panchina. In casa Sampdoria: Yoshida è reduce da un problema muscolare accusato durante la gara col Cagliari ed è out: al suo posto Dragusin. Convocato anche l’ultimo arrivato Rincon. Recuperato Augello, che è guarito dal Covid.

Diretta Napoli-Sampdoria disponibile su DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

16:30 Udinese-Atalanta (Serie A) – Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

17:00 Camerun-Burkina Faso (Coppa D’africa) – Discovery+

17:30 Bochum-Wolfsburg (Bundesliga) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

18:30 Zona Gol Serie A – Dazn

18:30 Diretta Roma-Juventus (Serie A) – Dazn

In casa Roma: Mou è in piena emergenza difensiva per le squalifiche di Mancini e Karsdorp.

Kumbulla verso una maglia da titolare, il neo-acquisto Maitland-Niles potrebbe essere la sorpresa dell’ultimo minuto. L’alternativa è adattare un attaccante a esterno destro nella linea a 5 di centrocampo.: Allegri pensa a un paio di cambi rispetto al Napoli, con Dybala che prova a scalzare Bernardeschi. Confermati Chiesa e Morata davanti. Chiellini si è negativizzato e torna in gruppo. Alex Sandro out, recuperati Pellegrini e Kaio Jorge.

Diretta Roma-Juventus disponibile su DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

18:30 Genoa-Spezia (Serie A) – Dazn, Sky Sport Calcio e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

18:30 Alaves-Athletic Bilbao (Liga) – Dazn

18:30 Osasuna-Cadice (Liga) – Dazn

20:00 Etiopia-Capo Verde (Coppa D’africa) – Discovery+

20:45 Zona Gol Serie A – Dazn

20:45 Diretta Inter-Lazio (Serie A) – Dazn

In casa Inter: Dzeko ha ottenuto l”ok dei medici e torna così a disposizione. Sanchez e Lautaro formeranno la coppia offensiva, anche se Correa è recuperato. Vidal prende il posto di Calhanoglu: rinviata la decisione su Bologna-Inter, il turco sconta la squalifica con i biancocelesti. In casa Lazio: Acerbi ko per un problema muscolare, al suo posto Patric. Zaccagni insidia Felipe Anderson. Ballottaggio Luis Alberto-Basic.

Diretta Inter-Lazio disponibile su DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

20:45 Verona-Salernitana (Serie A) – Dazn

20:45 Lione-Psg (Ligue 1) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

21:00 Villarreal-Atletico Madrid (Liga) – Dazn.

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Calcio streaming gratis e diretta tv legale



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il link streaming Rojadirecta TV è illegale.