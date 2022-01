Dove vedere Inter-Lazio Streaming Gratis. Formazioni pronte per oggi domenica 9 gennaio 2022 alle ore 16:30 italiane per la 21a giornata di Serie A 2021-22. Simone Inzaghi ritrova la sua ex squadra al Giuseppe Meazza di San Siro e cerca la vittoria per mantenere la distanza contro la rivale Milan per lo scudetto. Sarri invece, deve risalire in classifica e cerca punti pesanti come fece all’andata quando, con un entusiasmante 3-1, impose all’Inter la sua unica sconfitta in campionato. Di seguito tutte le informazioni per vedere Inter-Lazio streaming gratis e diretta tv. Si gioca dopo Roma-Juventus delle 18:30.

⚽ Le probabili formazioni di Inter-Lazio

INTER (3-5-2) – Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; L. Martinez, Sanchez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Radu, Rovida, Ranocchia, Dimarco, D’Ambrosio, Kolarov, Darmian, Vidal, Vecino, Sensi, Dzeko, Correa.

LAZIO (4-3-3) – Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, S. Radu, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni. Allenatore Maurizio Sarri. A disposizione in panchina: Reina, Adamonis, Patric, Vavro, Lazzari, Leiva, Jony, Luis Alberto, Raul Moro, Felipe Anderson, André Anderson, Muriqi.

Arbitro: Pairetto di Nichelino. Guardalinee: Bercigli e Berti. Quarto uomo: Serra.

Var: Aureliano. Avar: Bresmes.

Sergej Milinkovic-Savic ha realizzato cinque gol contro l’Inter in Serie A, contro nessuna avversaria ha realizzato così tante reti nella competizione; il giocatore della Lazio inoltre è andato a segno in ciascuna delle sue ultime quattro presenze contro i nerazzurri in campionato.

⚽ Dove vedere Inter-Lazio Diretta TV

Inter-Lazio diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca è affidata a Stefano Borghi. Al commento tecnico invece ci sarà Francesco Guidolin.

⚽ Inter-Lazio Streaming Gratis

Inter-Lazio streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Alternative a Rojadirecta e PirloTV per vedere Inter-Lazio Streaming Online

Alternative per vedere Inter-Lazio non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online come PirloTV che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.