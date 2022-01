Ultime Notizie » Calcio Serie A » Le partite del 21° turno di Serie A: quali si giocano e quali a Rischio Rinvio, orari e dove vederle

DIRETTA CALCIO – Due le supersfide in diretta streaming da vedere online nella 21a giornata del campionato di Serie A (scarica il calendario), la seconda giornata del nuovo anno 2022: Roma-Juventus e Inter-Lazio.

Il caos covid e provvedimenti ASL ancora protagoniste dopo la giornata giocata all’Epifania. Torino, Udinese e Bologna quasi sicuramente non giocheranno perchè molte persone e giocatori del loro entourage è in quarantena. Di seguito il programma aggiornato del turno 21 del massimo campionato italiano con orari e dove verranno mostrate le partite in streaming diretta tv.

Domenica 9 Gennaio

12:30 Venezia-Milan (Serie A) – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

12:30 Empoli-Sassuolo in diretta streaming

su DAZN.

14:30 Cagliari-Bologna in diretta streaming su DAZN +++ Partita a rischio rinvio!

14:30 Torino-Fiorentina in diretta streaming su DAZN +++ Partita a rischio rinvio!

16:30 Napoli-Sampdoria in diretta streaming su DAZN.

16:30 Udinese-Atalanta in diretta streaming su DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (Canale 251 Satellite) +++ Partita a rischio rinvio!

18:30 Roma-Juventus in diretta streaming su DAZN.

18:30 Genoa-Spezia in diretta streaming su DAZN, Sky Sport Calcio e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

20:45 Inter-Lazio in diretta streaming su DAZN.

20:45 Verona-Salernitana in diretta streaming su DAZN.