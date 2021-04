Ultime Notizie » Barcellona » Real Madrid-Barcellona 2-1: gol di Benzema e Kroos nel Clasico dalle mille emozioni

Il Real Madrid esce vincitore dal Classico (2-1 al Barcellona finendo in 10 dopo l’espulsione di Casemiro) e si posiziona primo in classifica, con merito, con 66 punti assieme all’Atleti (una partita in meno) nella Liga spagnola. I Blancos festeggiano dopo una partita ricca di emozioni con tre gol, quattro pali, un espulso, e tante polemiche per un calcio di rigore non concesso ai blaugrana.

Primo tempo imperiale e giocando a calcio come in paradiso: pensare che sarebbe potuto terminare con più gol, oltre allo splendido colpo di tacco di Benzema in apertura. Immagini che resteranno nella storia dei migliori gol del Classico in una giornata fantastica per i ragazzi di Zidane.

E il Barcellona? Quello che il Barça (resta fermo a 65 punti) deve guardare è che Lionel Messi ha già sette Clásicos senza segnare un gol. Da 3 anni non segna gol contro il Real Madrid. E un motivo c’è: non c’è nessuno che fermi il Madrid di Zidane in questo momento.

Real Madrid-Barcellona risultato esatto finale 2-1

Marcatori gol: 14′ Benzema (RM), 28′ Kroos (RM), 60′ Mingueza (B).

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez (43′ Odriozola), Militao, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos (72′ Marcelo); Valverde (61′ Asensio), Benzema (72′ Isco), Vinicius (72′ Mariano). Allenatore Zidane .

BARCELLONA (3-4-2-1): Ter Stegen; Mingueza, Araujo (71′ Ilaix Moriba), Lenglet; Dest (46′ Griezmann), Busquets (64′ S. Roberto), De Jong, Jordi Alba; Messi, Pedri (80′ Trincao); Dembelé (80′ Braithwaite). Allenatore Koeman.

Ammoniti: Pedri (B), Araujo (B), Nacho (RM), Jordi Alba (B), Casemiro (RM). Espulso Casemiro al 90′ per doppia ammonizione.

Le parole di Zidane a fine partita:

“Gioco molto buono, molto buono.

Abbiamo iniziato molto bene. Poi è stato complicato perché il rivale è molto bravo. Abbiamo ottenuto una bella vittoria, meritata, abbiamo avuto tante occasioni per segnare il terzo gol. Alla fine è stata una vittoria meritata. La pena è la sensazione di ciascuno. Se l’arbitro non ha fischiato un rigore, è perché non c’è penalità. Quindi, il tempo a disposizione spetta a lui decidere. Allora niente. L’importante per noi è quello che abbiamo fatto in campo. Abbiamo avuto molte occasioni. Poi soffriamo perché il Barça è un’ottima squadra. Prima della partita erano in vantaggio. Possiamo essere felici e non possiamo solo dire che è stato l’arbitro, ci siamo meritati la vittoria. Devi divertirti oggi, quello che abbiamo fatto l’altro giorno perché sono due partite che hanno funzionato. Adesso dobbiamo riposare bene perché ci sono giocatori stanchi. Non so come finiremo la stagione, siamo fisicamente al limite. Ci costa finire le partite. Ma siamo vivi e riposeremo bene e vedremo come fare per riposare meglio e prepararci per la partita di mercoledì [in Champions League]”.

Koeman, allenatore del Barcellona:

“Se tutti hanno visto la partita, penso che se sei del Barcellona sei un po’ arrabbiato, molto scontento di due decisioni dell’arbitro. Ma prima voglio dire che nel primo tempo non siamo stati bene, né in attacco né in difesa. Nella seconda parte abbiamo migliorato. Chiedo solo all’arbitro di correggere le decisioni perché è un rigore. E penso che il tempo aggiunto sia stato di quattro minuti. La pena è molto chiara. Ancora una volta dobbiamo accettarlo e dobbiamo stare zitti. Ho già detto quello che penso e perfetto. Se non è 2-2, ovviamente. L’altro è qualcos’altro. Devi chiedere tempi supplementari e ci sono cose che sono successe, ma è un rigore molto chiaro e non c’è il VAR. Non so a cosa serva il VAR in Spagna. Tutti pensano che sia un rigore. Hai visto la giocata? È rigore? Se non vuoi bagnarti …”.