Ultime Notizie » Barcellona » Real Madrid-Barcellona Streaming TV, dove vedere “El Clasico” Gratis

Dove vedere Real Madrid-Barcellona Streaming Gratis Serie A. Formazioni pronte per oggi domenica 20 marzo 2022 alle ore 21 italiane per dare vita al “El Clasico” della Liga spagnola giunta alla 29a giornata.

Il Real Madrid riceve il Barcellona al Santiago Bernabéu dopo oltre 2 anni. La squadra bianconera arriva a El Clásico con l’intenzione di aggiungere tre punti che lasciano praticamente condannata la Liga mentre la squadra azulgrana ha bisogno di continuare la buona corsa per continuare a salire in classifica. Il tecnico dei blancos elogia il lavoro dell’allenatore blaugrana e vuole replicare la prestazione offerta in Champions. “Non giocano né Benzema né Mendy, che non andranno neanche in nazionale”, ha detto ieri Ancelotti. Di seguito le informazioni per vedere Real Madrid-Barcellona streaming gratis e diretta tv.

Con Karim Benzema assente per un infortunio, Vinícius Júnior sarà fondamentale per il Real Madrid, avendo contribuito a quattro gol nelle ultime cinque partite (2 gol, 2 assist). Altrettanto efficace, Ferran Torres ha segnato tre gol nelle ultime due partite del Barça nella Liga, segnando ogni volta il primo gol della sua squadra.

⚽ Dove vedere Real Madrid-Barcellona Diretta invece di Rojadirecta TV

Real Madrid-Barcellona diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili e Android tv, in quest’ultimo caso utilizzando dispositivi come Amazon Fire Tv Stick o Google Chromecast.

Carlo Ancelotti ha perso tre dei suoi cinque scontri diretti precedenti contro il Barcellona nella Liga, e la squadra da lui allenata in quel momento ha subìto il gol di apertura in quattro occasioni.

⚽ Real Madrid-Barcellona Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta in italiano



Real Madrid-Barcellona streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.

Real Madrid-Barcellona Streaming Live: ultime notizie formazioni

dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire lesu iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere superchè considerati illegali in Italia.

Quindici punti separano Barcellona e Real Madrid nella classifica della Liga, con il team Xavi che ha comunque una sfida in meno. All’andata la squadra di Ancelotti ha battuto i rivali storici per 2-1, con le reti di Alaba e Vazquez. Ai blaugrana non è bastato il goal di Aguero. Ancelotti: “Non mi preoccupa l’assenza di Karim Benzema, possiamo sostituirlo e tornerà fresco e pronto a essere decisivo come lo è stato finora. Possiamo vincere anche senza di lui”.

⚽ Le probabili formazioni di Real Madrid-Barcellona

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Vazquez, Militao, Alaba, Nacho; Casemiro, Modric, Kroos: Asensio, Vinicius, Rodrygo. Allenatore Carlo Ancelotti.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Eric Garcia, Piqué, Jordi Alba; Frenkie de Jong, Busquets, Pedri; Adama Traoré, Aubameyang, Ferran Torres. Allenatore Xavi.

Alternativa Online per vedere Real Madrid-Barcellona Streaming Gratis

Il Clásico ha perso un po’ di brillantezza, ma Ancelotti e Xavi sono intenzionati a farlo brillare di nuovo. Alternative per vedere Real Madrid-Barcellona non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”.

I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.