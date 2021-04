Ultime Notizie » Altcoin » 5 Crypto Altcoin a basso costo con grande potenziale di crescita

L’investitore Lark Davis, che gestisce un popolare canale YouTube dedicato alle criptovalute, ha indicato cinque promettenti asset a basso costo per gli investimenti, poiché crede che cresceranno in futuro. Le cinque Altcoin, ossia “Alternative Coin” come vengono chiamate le criptovalute non bitcoin, sono rappresentate sulla borsa valori di Binance, una delle più grandi borse. “Dovresti cercare le monete che hanno un alto potenziale, ma forse il mercato non sta prestando abbastanza attenzione a loro in questo momento“, ha dichiarato Davis all’inizio del suo video (puoi vederlo alla fine di questo articolo).

Polygon

La prima della sua lista è la moneta Polygon (Matic), che attualmente costa $ 0,36, dopo essere cresciuta del 2.608% in un anno. Nonostante l’attuale prezzo basso, la sua capitalizzazione di mercato ha già raggiunto $ 1,8 miliardi.

“Nonostante l’elevata capitalizzazione di mercato, attualmente credo che sia una moneta che il mercato più ampio non sembra capire al momento”, ha affermato Davis, aggiungendo che il suo ecosistema è più grande di molte altre valute ad alta capitalizzazione.

Injective Protocol

In seguito Davis ha menzionato Injective Protocol, definendolo una “bestia”. Questo sistema appartiene al gruppo della finanza decentralizzata (DeFi), che non dipende da intermediari finanziari centrali, come le banche, ma offre strumenti finanziari tradizionali.

Al momento Injective Protocol è in fase di test, ma ora puoi acquistare i suoi ‘token’ – a circa $ 15 ciascuno – ed effettuare transazioni senza commissioni grazie alla tecnologia Layer 2.

Al momento, la capitalizzazione di mercato di Injective Protocol è stimata in circa $ 240 milioni. Nel frattempo, l’investitore ritiene che, dopo il lancio della rete principale, questo indice supererà il miliardo di dollari.

Marlin

Marlin è la terza altcoin che Davis ha scelto per il suo video. Si tratta di “una rete blockchain con l’obiettivo di fornire un’infrastruttura di alta qualità per la finanza decentralizzata”. Secondo le parole dell’investitore, Marlin consente ad altre reti “blockchain” di migliorare il loro funzionamento.

Il prezzo di Marlin è ora di $ 0,24, mentre la capitalizzazione di mercato è pari a più di $ 170 milioni.

Kava

Per quanto riguarda Kava, che è la quarta valuta quotata da Davis, ha affermato che “è un protocollo di finanza decentralizzata molto sottovalutato”, e molto potente. L’investitore ha affermato di aver monitorato a lungo questo altcoin e ha espresso fiducia che sarà in grado di raggiungere una capitalizzazione di $ 1 miliardo. Attualmente è di 408 milioni e il valore di un “token” è di 7 dollari.

Kava DeFi funziona come una banca decentralizzata che consente agli utenti di prestare, prendere in prestito o guadagnare sulla sua piattaforma. Inoltre, produce una serie di prodotti per il mercato.

Open Ocean

Davis ha sottolineato che il quinto altcoin nella sua “cima”, Open Ocean, è “un aggregatore che lavora su servizi di scambio centralizzati” per trovare i prezzi migliori per gli utenti. Funziona con “le catene e le applicazioni più popolari”, tra cui Ethereum e Finance Smart Chain.

Open Ocean è in fase di offerta di monete. Nel frattempo, ha affermato, il sistema ha prospettive promettenti, poiché lo scambio di criptovaluta Binance è il suo principale investitore.

Attualmente è scambiato a $ 1,75 e ha una capitalizzazione di $ 746 milioni.