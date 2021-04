Ultime Notizie » Barcellona » Real Madrid Barcellona Streaming Gratis, dove vedere “El Clasico” di stasera in Diretta TV

REAL MADRID BARCELLONA Streaming. Alle 21:00 di oggi di sabato 10 aprile 2021 si gioca “El Clasico” Real Madrid Barcellona con diretta tv live streaming sui canali digitali. Si gioca per la 30a giornata di Liga di Spagna. L’attuale situazione in classifica dopo 29 partite giocate: Atletico Madrid 66 punti, Barcellona 65 punti, Real Madrid 63 punti. Vedendo una sequenza eccezionale di nove vittorie in altrettante trasferte nella Liga, il Barcellona si sta avvicinando di soppiatto al record che vede 12 vittorie in altrettante trasferte.

Considerato da molti il più grande “derby” del mondo, questo “El Clásico” potrebbe anche avere conseguenze monumentali alla fine della stagione, poiché una vittoria per una di queste squadre potrebbe essere il catalizzatore per la gloria finale nella Liga. Tutto il mondo quindi collegato stasera con il campo dell’Alfredo di Stéfano Stadium (Madrid) per vedere Real Madrid Barcellona streaming e diretta tv: milioni gli spettatori sparsi per tutto il globo.

Real Madrid Barcellona Streaming Gratis: probabili formazioni.



Il Real Madrid avrà assenze significative per questa partita, dal momento che tre dei suoi giocatori dalla sua linea difensiva non saranno in grado di giocare. Dani Carvajal e Sergio Ramos sono fuori per infortunio, mentre Varane è risultato positivo al COVID-19. Questa potrebbe essere la formazione della squadra locale contro il Barcellona, ​​con il possibile ingresso di Valverde in formazione rispetto all’ultima gara contro il Liverpool.

Real Madrid (4-3-3): Thibaut Courtois, Lucas Vázquez, Éder Militao, Nacho Fernández, Ferland Mendy, Casemiro, Toni Kroos, Federico Valverde, Marco Asensio, Karim Benzema e Vinicius Jr. Allenatore Zidane.

E questa potrebbe essere la formazione del Barcellona, ​​con l’aspettativa di quello che succede con il disagio che ha Gerard Piqué.

Barcellona (3-4-3): Marc-André ter Stegen, Óscar Mingueza, Frenkie de Jong, Clément Lenglet, Serginho Dest, Sergio Busquets, Pedri, Jordi Alba, Lionel Messi, Antoine Griezmann e Ousmane Dembélé. Allenatore Koeman.

Arbitro: Jesús Gil Manzano.

Come vedere Diretta Real Madrid Barcellona Streaming Gratis senza Rojadirecta.



Real Madrid Barcellona in diretta tv, con fischio d’inizio alle ore 21:00 di sabato 10 aprile 2021, con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i

clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Match fruibile in streaming calcio gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.com), servizio on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smartphone, tablet e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Real Madrid Barcellona non verrà trasmessa quindi in diretta in chiaro.

Vedere Real Madrid Barcellona Gratis, le alternative a Rojadirecta.



Real Madrid Barcellona viene trasmessa anche in live streaming su YouTube Live, Facebook Video, Periscope e via web links gratis inclusi nel raccoglitore internet di Rojadirecta in VPN (info qui) che però in Italia è oscurato perchè considerato illegale.

In ogni caso, oltre a Rojadirecta, cercando su Yahoo! Bing o Google la parola chiave “Real Madrid Barcellona Streaming Gratis“, i motori di ricerca vi mostreranno tutti i risultati con i siti web dove vedere la partita gratis online, come ad esempio TarjetaRojaOnline.

Ultima possibilità per vedere Real Madrid Barcellona in diretta streaming è attraverso qualche sito internet che permette di vedere i canali italiani dall’estero. Ricerca facilmente ottenibile cercando su Google.