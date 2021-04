Ultime Notizie » Emilio Fede » Emilio Fede ricoverato in gravi condizioni

Emilio Fede ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Raffaele di Milano. Il giornalista ed ex direttore del TG4, che compie 90 anni a giugno, era già stato ricoverato lo scorso novembre, quando per sintomi non gravi di Coronavirus era entrato nella struttura del “Covid Residence” di Ponticelli (Napoli).

Le notizie dall’ospedale in questo momento sono che non ci saranno a breve bollettini sulle sue condizioni di salute. Quello che sappiamo al momento è che Emilio Fede sarebbe stato reinfettato una seconda volta dal virus Covid-19 e che le sue condizioni sono peggiorate negli scorsi giorni, anche se avrebbe superato la fase critica.