Ultime Notizie » Account » Prezzi Dark Web: account Gmail vale di più di una Carta di Credito rubata

Un account Gmail o Facebook è molto più prezioso per un criminale informatico di una carta di credito, secondo l’indice dei prezzi del “dark web” del 2021, recentemente pubblicato dal portale Privacy Affairs. Quando si tratta di dettagli bancari, alcune delle opzioni sono disponibili a prezzi che vanno da $ 20 a $ 40. Ad esempio, per una Mastercard o VISA clonata con il suo codice PIN basta pagare solo 25 dollari l’una, mentre per un’American Express si paga 35 dollari.

D’altra parte, una carta americana con il codice CVV costa solo $ 17, mentre una carta spagnola o giapponese con questo tipo di codice costa $ 40. Altre formule sono un po’ più costose, come la carta di credito con un saldo del conto garantito fino a $ 5.000, che costerebbe all’acquirente $ 240.

Per $ 30 è possibile acquistare un account PayPal violato con un minimo di $ 100, raggiungendo $ 120 per un account con un minimo di $ 1.000, tra gli altri dati. I prezzi salgono nel caso degli account crypto: un account verificato sulla piattaforma Crypto.com costerebbe $ 300, uno da Coinbase 610 e un account Kraken verificato raggiunge 810.

È forse più sorprendente che il prezzo di un account Gmail o Facebook sia superiore a quello della maggior parte delle carte bancarie. In effetti, Gmail è il più costoso di tutti i social network o servizi di messaggistica, e costa $ 80 sul “dark web”. Un account Facebook vale $ 65, un account Instagram $ 45 e un account Twitter $ 35.

Dai follower ai passaporti

Nel complesso, la ripartizione suggerisce la varietà di opzioni disponibili sull’Internet oscura, dai follower e Mi piace o retweet di Instagram a documenti falsi di diversi paesi, agli abbonamenti Netflix, agli account Kaspersky e ad altri dati.

Il sito ricorda che il 2020 è stato “uno degli anni peggiori” in termini di attacchi informatici, che hanno colpito grandi aziende e organizzazioni come NASA, McDonald’s, Visa, MasterCard, Microsoft, T-Mobile, Lockheed Martin o Google e persino società di sicurezza informatica FireEye e SolarWinds.