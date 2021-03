Ultime Notizie » BioNTech » Vendono Vaccini COVID-19 sul Dark Web, a che prezzo?

Diciamo la verità: era solo questione di tempo… In alcuni paesi alcuni vaccini sarebbero stati separati per negoziare con loro sul mercato nero, e questo è stato appena dimostrato dalla società di sicurezza informatica Kaspersky. Dopo una serie di indagini, è stato dimostrato che le dosi di vaccini COVID-19 sono vendute nel dark web, il luogo preferito da molti per acquistare e vendere farmaci, armi e qualsiasi altro prodotto o servizio che possa essere considerato illegale.

Il problema con queste vendite è che non puoi sapere se si tratta di vaccini veri o di liquidi falsi, quindi oltre a commettere un crimine per aver venduto vaccini potremmo parlare di un problema di salute pubblica ancora maggiore. La domanda esiste. Molti governi sono in ritardo, altri non possono acquistare tutti i vaccini necessari e le persone hanno un disperato bisogno di ricevere la loro dose, quindi finiscono per credere a qualsiasi pubblicità o voce, anche se significa accedere al dark web.

Kaspersky ha cercato 15 mercati del dark web e ha visto annunci di vendita per tre diversi vaccini COVID-19: Pfizer / BioNTech, Moderna e AstraZeneca. Hanno anche scoperto che venivano venduti alcuni vaccini non verificati. Le vendite provenivano principalmente dall’Europa e il prezzo medio per dose è di $ 500.

La messaggistica diretta avviene tramite applicazioni crittografate, come Telegram e Wickr, mantenendo così l’anonimato, e i pagamenti vengono solitamente richiesti in bitcoin

Kaspersky ha scoperto che alcuni fornitori avevano già effettuato centinaia di transazioni.

La cosa divertente è che nel caso del vaccino Pfizer e BioNTech, il liquido deve essere conservato a -70 gradi Celsius e una volta fuori dal sistema di raffreddamento può durare tranquillamente solo fino a cinque giorni, quindi il sistema logistico criminale deve essere estremamente sofisticato nel caso in cui, appunto, si parli del vero vaccino. Il vaccino di Moderna richiede -20 gradi Celsius, quindi non è nemmeno lui facile da mantenere.

E c’è di più, è possibile acquistare un certificato che indica che abbiamo ricevuto entrambe le dosi, anche se non è vero. Questo certificato potrebbe essere necessario per viaggiare in alcuni luoghi e li vendono per un minimo di $ 20. Puoi controllare il rapporto di Kaspersky a questo link.