Ultime Notizie » Come vedere Portogallo Uruguay Streaming » Portogallo-Uruguay Streaming Gratis con Diretta Rai TV e RaiPlay

MONDIALI STREAMING – Portogallo-Uruguay, seconda partita per le due formazioni nel Gruppo H della Coppa del Mondo 2022. Con diretta streaming tv che inizia alle ore 20 italiane di oggi, lunedì 28 novembre 2022, Portogallo-Uruguay si affrontano conoscendo già il risultato dell’altra partita del girone, ossia Corea del Sud-Ghana che si gioca alle 14 odierne. Classifica attuale: Portogallo 3 punti, Corea del Sud e Uruguay 1 punto, Ghana 0 punti.

Sarà la seconda partita tra Portogallo e Uruguay in un Mondiale, i sudamericani hanno eliminato il Portogallo agli ottavi di Russia 2018: ad avere la meglio fu l’Uruguay che vinse 2-1 (doppietta di Cavani) ed eliminò il Portogallo dalla competizione. Andiamo a scoprire formazioni, statistiche, e dove vedere Portogallo-Uruguay streaming gratis e diretta tv.

Portogallo-Uruguay, le formazioni

L’Uruguay ha vinto quattro delle ultime cinque partite di Coppa del Mondo contro squadre europee (inclusa una vittoria per 2-1 sul Portogallo), ma ha perso contro la Francia nell’ultima partita contro squadre del genere. La Celeste aveva vinto solo due delle 25 partite precedenti prima di questa striscia (P8 S15).

Portogallo (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro; Bruno Fernandes, Ruben Neves, Carvalho; Bernardo Silva, CR7 Cristiano Ronaldo, Joao Felix. Ct: Fernando Santos.

A disposizione in panchina: Rui Patricio, Sá, Nuno Mendes, Antonio Silva, Dalot, Palhinha, Otavio, Vitinha, Matheus, Joao Mario, Leao, Horta, Ramos, André Silva.

Uruguay (4-3-3): Rochet; Caceres, Godin, Gimenez, Olivera; Valverde, Bentancur, Vecino, Pellistri, Suarez, Nunez. Ct: Alonso.

A disposizione in panchina: Muslera, Sosa, Coates, Vina, Varela, Rodriguez, Torreira, Ugarte, De la Cruz, De Arrascaeta, Torres, Canobbio, Gomez, Cavani.

Arbitro: Faghani (Iran). Guardalinee: Mansouri (Iran)-Abolfazli (Iran). IV Uomo: Al Jassim (Qatar). VAR: Al Marri (Qatar). Assistente VAR: Evans (Australia).

Il Portogallo ha vinto solo una delle ultime nove partite contro squadre sudamericane in tutte le competizioni (P3 S5): una vittoria per 1-0 contro l’Argentina in un’amichevole nel novembre 2014.

Dopo la vittoria per 3-2 sul Ghana, il Portogallo cercherà di vincere le prime due partite di Coppa del Mondo per la terza volta. In precedenza lo aveva raggiunto nelle edizioni 1966 e 2006, in entrambe le squadre portoghesi raggiunsero le semifinali.

L’Uruguay non ha segnato nelle ultime due partite di Coppa del Mondo, solo una volta ha raggiunto tre partite consecutive senza segnare nel torneo (tra le edizioni 1986 e 1990). La Celeste, invece, ha vinto la seconda partita della fase a gironi nelle ultime tre edizioni dei Mondiali.

Portogallo-Uruguay in Diretta TV

La partita dei Mondiali Portogallo-Uruguay in diretta tv su Rai Uno, con collegamenti pre-partita dal Lusail Iconic Stadium a partire dalle ore 19:45 di oggi, lunedì 28 novembre 2022. Ricordiamo, visto che sono in molti a chiedercelo, che siti internet di eventi sportivi come Rojadirecta sono vietati dalla legge italiana in quanto non detengono i diritti di riproduzione live.

Leggi anche > VPN per guardare la Coppa del Mondo su Internet aumenta del 1000%

Portogallo-Uruguay Streaming Gratis

Per vedere la partita del Mondiale Portogallo-Uruguay streaming gratis su smartphone, tablet e pc, basterà collegarsi al portale rai.tv. Streaming live anche con l’app di Ray Play, scaricabile dal sito con tutta la comodità del caso.

Insomma, abbiamo ampliamente risposto alla domanda “Come vedere Portogallo-Uruguay in diretta streaming” e quindi tenetevi liberi e sedetevi comodi sulla vostra poltrona, perchè alle 20 di oggi va in scena la Coppa del Mondo 2022.