Coppa del Mondo FIFA: partite di calcio con Google Search

Ricerca Google sta ora ricevendo un aggiornamento che può aiutarti a non perdere nessuna partita della Coppa del Mondo FIFA di Qatar 2022.

Dal 20 novembre e fino al 18 dicembre vedremo una nuova sezione in Google durante la ricerca di “Coppa del Mondo”, una sezione che assomiglierà all’immagine di copertina. In questa nuova sezione vedremo l’elenco delle prossime partite, insieme alle loro date e ora locale.

Possiamo vederlo sia nell’app Google che su dispositivo mobile e nel browser, con un’opzione per configurare le notifiche per squadre specifiche, cosa possibile dall’icona della “campana” nell’angolo in alto a destra dello schermo.

Dobbiamo solo scegliere la squadra desiderata in modo da ricevere una notifica con ogni sua notizia.

Naturalmente, possiamo vedere il risultato in tempo reale semplicemente facendo clic sul gioco che vogliamo tracciare, trascinandolo in qualsiasi punto dello schermo.

Il pannello dedicato di Google per la Coppa del Mondo mostrerà statistiche dettagliate e probabilità di vincita su tutti i dispositivi, video riepilogativi FIFA+, elenco delle emittenti ufficiali… e persino un gioco multiplayer in cui possiamo scegliere una squadra per una partita reale e segnare gol virtuali.

Google sta inoltre lanciando un tag per le aziende che può aiutarti a trovare un luogo in cui vengono visualizzati i giochi, ad esempio le barre. Se abbiamo un sistema operativo Wear, possiamo anche chiedere a Google di impostare promemoria di gioco e poi vederli tutti nell’applicazione.