Dove vedere le partite di calcio in tv dei Mondiali in Qatar 2022: Svizzera-Camerun, Uruguay-Corea del Sud, Portogallo-Ghana, Brasile-Serbia, di oggi giovedì 24 novembre 2022, con orario d’inizio e canale tv. Di seguito tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in streaming live e tv, con alcune curiosità.

11:00 Svizzera-Camerun (Mondiali) – In tv su RAI 2, streaming gratis su RayPlay

Al suo terzo Mondiale, Granit Xhaka guiderà la Svizzera dopo avere visto un inizio stellare in questa stagione con la maglia dell’Arsenal, dove ha anche mostrato le sue capacità offensive segnando quattro gol. Vincent Aboubakar indosserà la fascia del suo Paese ed ha segnato otto gol quando il Camerun è arrivato terzo nell’ultima Coppa d’Africa. La Svizzera ha vinto l’unico suo scontro precedente ai Mondiali con una squadra africana: una vittoria per 2-0 nel 2006 contro il Togo. Rigobert Song, l’attuale allenatore del Camerun, ha giocato nella squadra che partecipò al Mondiale del 1994 all’età di 17 anni insieme al 42enne Roger Milla, il più grande divario di età tra i compagni di squadra in una Nazionale che partecipa ad un Mondiale.

14:00 Uruguay-Corea del Sud (Mondiali) – In tv su RAI 2, streaming gratis su RayPlay

L’uruguaiano Luis Suárez attende con impazienza la sua quarta presenza in Coppa del Mondo, e ha segnato due gol negli ottavi di finale quando queste due squadre si sono incontrate nel 2010! A contrastarlo ci sarà il difensore Kim Min-jae, che ha portato il Napoli a sette reti inviolate nelle sue 20 presenze ufficiali in questa stagione, segnando anche due gol di testa. L’Uruguay ha subito gol solo in due delle nove precedenti partite della fase a gironi della Coppa del Mondo, chiudendo due volte il proprio girone senza subire un solo gol.

17:00 Portogallo-Ghana (Mondiali) – In tv su RAI 2, streaming gratis su RayPlay

La Corea del Sud ha subito il gol più veloce delle fasi finali della Coppa del Mondo , quando la Turchia ha segnato contro di essa dopo soli 10,8 secondi nel 2002!

Il Portogallo spera che il marcatore di una nazionale più prolifico al mondo, Cristiano Ronaldo, possa lasciarsi alle spalle i drammi con il suo club, poiché mira a diventare l’unico giocatore a segnare in cinque diversi Mondiali FIFA. Nel frattempo, l’influente Jordan Ayew del Ghana spera di portare fortuna, avendo perso solo una volta in 14 partite con la sua nazionale (12 vittorie, 1 pareggio). Il risultato del primo tempo è stato identico a quello finale in 12 delle ultime 15 partite del Portogallo. Questa potrebbe essere l’ultima Coppa del Mondo FIFA in cui viene utilizzato un format a 32 squadre, poiché la competizione verrà estesa a 48 squadre dal 2026.

20:00 Brasile-Serbia (Mondiali) – In tv su RAI 1, streaming gratis su RayPlay

Dal suo esordio ad un Mondiale, quando il Brasile era padrone di casa nel 2014, Neymar è stato direttamente coinvolto nel 42% dei 19 gol del Brasile in questo torneo (6 gol, 2 assist). Dušan Vlahović, uno degli 11 giocatori della squadra serba a militare nella Serie A italiana, giocherà il suo primo Mondiale dopo avere segnato il gol di apertura nelle sue ultime tre presenze ufficiali in Nazionale. Sei delle ultime sette partite della Serbia ai Mondiali hanno visto un margine di un solo gol. Con questa sua 22esima presenza, il Brasile è l’unica squadra ad avere partecipato a tutte le edizioni dei Mondiali fin dalla prima edizione nel 1930.