Ultime Notizie » Calcio Streaming » VPN per guardare la Coppa del Mondo su Internet aumenta del 1000%

La domanda di VPN è aumentata il 20 novembre, il giorno in cui milioni di persone si sono sintonizzate per guardare Qatar vs Ecuador nella prima partita della Coppa del Mondo FIFA 2022 in Qatar.

Il motivo è chiaro, molte persone usano la VPN per connettersi a Internet con indirizzi IP di altri paesi, come Rojadirecta, paesi in cui il contenuto non è bloccato, dove è gratuito o dove può essere visto in condizioni migliori.

Il rapporto è stato pubblicato su SafetyDetectives, dove indicano che la domanda di VPN durante la prima partita è aumentata del 1038% rispetto allo stesso periodo di 7 giorni prima.

Perché usare una VPN nel vedere streaming calcio?

Una VPN è uno strumento di sicurezza che nasconde l’identità dell’utente e la posizione del suo dispositivo e protegge il suo traffico Internet durante la navigazione online. Gli appassionati di calcio possono utilizzare una VPN per aggirare la censura e le restrizioni geografiche per ottenere l’accesso alla copertura della Coppa del Mondo e ai contenuti correlati.

A differenza della connessione con indirizzi IPTV, una VPN può essere utilizzata dal nostro computer senza la necessità di alcun programma aggiuntivo, poiché influisce solo sull’indirizzo IP pubblico da cui ci connettiamo.

I fan possono utilizzare una VPN per accedere a contenuti con restrizioni geografiche, come la copertura TV gratuita in un paese diverso dal proprio. In effetti, negli ultimi giorni c’è stato interesse per la copertura online della Coppa del Mondo trasmessa dalla BBC mentre le persone si sintonizzano per guardare le loro trasmissioni in inglese.

I fan in viaggio possono anche utilizzare una VPN per guardare i flussi trasmessi nel loro paese d’origine.

D’altra parte, sono molte le persone che preferiscono nascondere la propria identità online per consumare determinati contenuti, per evitare tracciamenti di qualsiasi tipo.

Per calcolare l’aumento, SafetyDetectives ha confrontato la domanda VPN durante la prima partita della Coppa del mondo, Qatar vs Ecuador, con campioni di dati sulla domanda VPN presi prima dei Mondiali di Calcio.