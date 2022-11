Ultime Notizie » Brasile Svizzera » Le partite dei Mondiali di Calcio Streaming Oggi 28/11/2022: Orari e Canali RAI TV

Dove vedere le partite di calcio in tv dei Mondiali in Qatar 2022: Camerun-Serbia (ore 11), Corea del Sud-Ghana (ore 14), Brasile-Svizzera (ore 17), Portogallo-Uruguay (ore 20), di oggi lunedì 28 novembre 2022, con orario d’inizio e canale tv. Di seguito tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in streaming live e tv, con alcune curiosità.

11:00 Diretta Camerun-Serbia (Mondiali) – In tv su RAI 2, streaming gratis su RayPlay

Giocatori da tenere d’occhio: il miglior marcatore di tutti i tempi della Serbia, Aleksandar Mitrović, spera di calmare quel nervosismo, ma i tifosi potrebbero dover attendere, dato che l’attaccante ha segnato tre dei suoi ultimi quattro gol in Nazionale tra il 46° ed il 60° minuto. Dall’altra parte, Eric Choupo-Moting del Camerun potrebbe essere in cerca di rivalsa, con il suo primo gol in Nazionale arrivato nell’amichevole persa per 4-3 contro la Serbia nel 2010. Statistica in evidenza: il Camerun non ha segnato un gol nel primo tempo in dieci delle sue ultime 13 partite. Curiosità sui Mondiali: il Camerun è una delle uniche sei squadre ad essere rimasta imbattuta nelle fasi finali di un Mondiale senza riuscire a vincere il trofeo, avendo pareggiato tutte le partite nell’edizione 1982.

14:00 Diretta Corea del Sud-Ghana (Mondiali) – In tv su RAI 2, streaming gratis su RayPlay

Giocatori da tenere d’occhio: l’uomo mascherato della Corea del Sud, Son, potrebbe ancora dimostrare di essere l’eroe del suo paese, dopo aver segnato in quattro delle sue ultime sei presenze in nazionale, incluso un gol contro la nazionale africana del Camerun. L’attaccante del Ghana e dell’Ajax Mohammed Kudus ha ricevuto un cartellino giallo nel match di apertura, facendo un assist immediatamente dopo, anche se tre delle sue ultime cinque presenze sono finite con una sconfitta. Statistica in evidenza: solo due delle ultime 11 gare internazionali della Corea del Sud hanno visto un primo tempo senza reti. Curiosità sui Mondiali: finora nessuna nazionale asiatica o africana ha sollevato la Coppa del Mondo.

17:00 Diretta Brasile-Svizzera (Mondiali) – In tv su RAI 1, streaming gratis su RayPlay

Le nazionali europee ne hanno vinte 12, mentre le squadre sudamericane hanno conquistato le restanti nove nelle 21 edizioni giocate prima del Qatar 2022.

Giocatori da tenere d’occhio: indossando la famosa maglia numero nove del Brasile, Richarlison, dopo la sua doppietta contro la Serbia, è entrato a far parte di un club esclusivo di appena otto brasiliani che hanno segnato due gol o più al loro debutto ad un Mondiale. Di simile importanza per la Nazionale elvetica, Xherdan Shaqiri ha contribuito a 12 degli ultimi 24 gol della sua Nazionale nell’arco degli ultimi quattro grandi tornei (8 gol, 4 assist). Statistica in evidenza: sette delle ultime otto vittorie del Brasile hanno visto un margine di più di un gol. Curiosità sui Mondiali: Jairzinho del Brasile è l’unico giocatore ad avere segnato in tutte le partite della sua Nazionale giocate in un Mondiale, inclusa una finale, con i suoi sette gol in sei partite, ai Mondiali del 1970 in Messico.

20:00 Diretta Portogallo-Uruguay (Mondiali) – In tv su RAI 1, streaming gratis su RayPlay

Battaglia chiave: João Félix è diventato il giocatore più giovane (23 anni e 14 giorni) a segnare al suo debutto in Coppa del Mondo con il Portogallo nell’ultima partita contro il Ghana, che curiosamente ha visto un altro ventitreenne segnare: si tratta di Rafael Leão, anche se Leão è di 153 giorni più vecchio. Nel frattempo, il portiere dell’Uruguay Sergio Rochet ha mantenuto la rete inviolata contro la Corea del Sud, così come in sei delle sue ultime sette presenze in nazionale. Statistica in evidenza: nelle ultime quattro partite del Portogallo sono stati segnati sei gol dall’80° minuto incluso in poi. Curiosità sui Mondiali: il record per il cartellino rosso più veloce nella storia della Coppa del Mondo (52 secondi) appartiene al difensore dell’Uruguay del 1986, Jose Batista. In realtà ha commesso il fallo al 39° secondo, ma l’arbitro ha impiegato 13 secondi per estrarre il cartellino.