Ultime Notizie » Calcio Oggi Sky » Portogallo-Francia Streaming Diretta TV, dove vederla Gratis

Dove vedere Portogallo Francia Streaming live e diretta Sky tv. Ultimo round anche per il Gruppo F degli Europei di calcio Euro 2020. Da Portogallo-Francia e Germania-Ungheria che si giocano in contemporanea, uscirà il noe delle nazionali che, a parte la Francia già matematicamente qualificata, accederanno agli ottavi di finale del torneo. La sfida Portogallo-Francia si svolge al Puskás Aréna di Budapest oggi mercoledì 23 giugno alle ore 21:00 italiane in contemporanea come detto a Germania-Ungheria (quest’ultima non verrà trasmessa in chiaro dalla Rai).

Classifica dopo 2 partite: Francia 4 punti (già qualificata), Germania 3, Portogallo 3, Ucraina 1. La Francia è qualificata e arriverà prima con una vittoria, oppure se pareggia e la Germania non batte l’Ungheria. Se la Francia perde e l’Ungheria vince, il secondo posto verrà deciso per differenza reti complessiva. Il Portogallo si qualifica se evita la sconfitta. Arriverà primo se vince e la Germania non vince. Il Portogallo chiuderà al quarto posto se perde e perde anche la Germania.

Portogallo Francia formazioni che vedremo in campo



Portogallo (4-5-1): Rui Patricio; Semedo, Dias, Pepe, Guerreiro; B Silba, Neves, Bruno Fernandes, Carvalho, R Sanches;

CR7 Cristiano Ronaldo . CT Fernando Santos. A disposizione: Lopes, R Silva, Fonte, Dalot, Moutinho, Danilo, S Oliveira, Goncalves, A Silva, J Felix, D Jota.

Francia (4-3-1-2): Lloris; Koundé, Varane, Kimpembe, L Hernandez; Pogba, Kanté, Tolisso; Griezmann; Mbappé, Benzema. CT Didier Deschamps. A disposizione: Mandanda, Maignan, Lenglet, Dubois, Zouma, Digne, Lemar, Rabiot, Sissoko, Coman, Ben Yedder, Giroud.

Arbitro: Antonio Mateu Lahoz (Spagna). Guardalinee: Devis e Palomar. Quarto Uomo: Hategan (Romania). VAR: Hernandez. AVAR: Sanchez, Prieto, Munuera.

Dove vedere Portogallo Francia streaming gratis e diretta tv



La diretta tv di Portogallo Francia in chiaro su Rai Uno. Match fruibile anche in streaming gratis online sul sito internet di Rai Play (link www.raiplay.it), che puoi vedere dal tuo computer, tablet, smartphone e Smart TV connessa ad internet: basterà scaricare l’applicazione dedicata dal sito della Rai.

La partita è disponibile anche su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 252 satellite). Video Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it). Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.