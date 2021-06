Ultime Notizie » Calcio Oggi Sky » Ungheria-Francia Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV

Dove vedere Ungheria Francia Streaming live e diretta Sky tv. Nel Gruppo F degli Europei di calcio Euro 2020, alla Puskas Arena di Budapest, la nazionale ungherese sfida i francesi per la seconda giornata della fase a gironi: si gioca oggi sabato 19 giugno alle ore 15:00 italiane.

Dopo aver subito tre gol sul finale della partita contro il Portogallo, l’Ungheria si appresta a giocare contro la Francia un’altra sfida quasi proibitiva considerata la prestazione dei francesi contro la Germania nella vittoria di Monaco. I Bleus – che adesso sono a una sola vittoria dal passaggio del turno – sembrano tanto solidi in difesa quanto irresistibili in avanti, ma l’Ungheria può in parte affidarsi alla storia, avendo eliminato la Francia ai quarti sia nell’EURO del 1964 che del 1972.

Una statistica su tutte: le due squadre si sono affrontate otto volte a Budapest, l’ultima volta la Francia ha vinto 3-1 in un’amichevole giocata a marzo 1990. Quella è stata l’unica vittoria nella capitale ungherese dove i francesi hanno subito sei sconfitte, tra cui spicca un 13-1 del giugno 1927 – vittoria più ampia di sempre dell’Ungheria.

Ungheria Francia formazioni



Ungheria (3-5-2): Gulacsi; Botka, Orban, At Szalai; Fiola, Schäfer, Nagy, Kleinheisler, Holender; Ad Szalai, Sallai. CT Marco Rossi.

Francia (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, L. Hernández; Pogba, Kanté, Rabiot; Mbappé, Benzema, Griezmann. CT Didier Deschamps.

Dove vedere Ungheria Francia streaming gratis e diretta Sky tv

La diretta tv di Ungheria Francia viene trasmessa su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite e internet). Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it), a pagamento per tutti con NOW.