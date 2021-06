Ultime Notizie » Calcio Oggi Sky » Portogallo-Germania Streaming Gratis TV, dove vederla: 2-4 gol Jota 67′, Gosens 60′, Havertz 51′, autogol Guerriero 39′ e Dias 35′, CR7 Ronaldo 15′

Dove vedere Portogallo Germania streaming live e diretta tv. Oggi rivredemo giocare Cristiano Ronaldo che, con i gol segnati contro l’Ungheria a Budapest, è diventato il capocannoniere di sempre nelle fasi finali EURO, arrivando anche a tre lunghezze dal record mondiale di Ali Daei nella nazionale portoghese.

Portogallo Germania si gioca all’Allianz Arena di Monaco di Baviera alle ore 18:00 italiane di oggi sabato 19 giugno 2021 per il secondo turno del Gruppo F degli Europei di calcio Euro 2020. Con un’altra vittoria il Portogallo si qualificherebbe in maniera più tranquilla rispetto a cinque anni fa, quando alla fine ha vinto il trofeo.

Con la sconfitta contro la Francia, la Germania deve reagire per evitare un’altra uscita prematura alla fase a gironi dopo la Coppa del Mondo FIFA 2018. “Sappiamo di poter ribaltare il discorso qualificazione”, ha detto Joachim Löw. Curiosità: CR7 Cristiano Ronaldo non abbia mai segnato ai tedeschi in 4 partite, ma è anche vero che ha segnato 9 volte a Manuel Neuer a livello di club. La Germania ha vinto le ultime quattro partite contro il Portogallo, l’ultima nella fase a gironi del Mondiale del 2014, con un bilancio di 18 partite, dieci vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte.

Portogallo Germania: formazioni e arbitro



Portogallo (4-2-3-1): Rui Patricio; N Semedo, Ruben Dias, Pepe, Raphael; Carvalho, Danilo; B Silva, Bruno, Diogo Jota; CR7 Cristiano Ronaldo. CT Santos. In panchina: Anthony Lopes, Rui Silva, Fonte, Dalot, Moutinho, Ruben Neves, Renato Sanches, Rafa Silva, Sergio Oliveira, Pedro Gonçalves, André Silva, Joao Felix.

Germania (4-3-3): Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger, Kimmich; Gündogan, Kroos, Gosens; Sané, Müller, Gnabry. CT Löw. In panchina: Leno, Trapp, Halstenberg, Havertz, Volland, Werner, Musiala, Süle, Neuhaus, Goretzka, Emre Can, Koch, Günter.

Arbitro: Anthony Taylor (Inghilterra). Gurdalinee: Beswick e Nunn. Quarto Uomo: Jovanovic (Serbia). VAR: Attwell. AVAR: Martinez Munuera, Prieto e Hernandez (Spagna).

Dove vedere Portogallo Germania streaming gratis e diretta tv

La diretta tv di Portogallo Germania questa sera alle ore 21:00 italiane viene trasmessa in chiaro su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) e in streaming gratis online per tutti su Rai Play (link www.raiplay.it). La partita è disponibile anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it).