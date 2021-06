Ultime Notizie » Calcio » Cristiano Ronaldo batte Record storico: miglior marcatore della storia degli Europei

Un altro record nella leggendaria carriera di Cristiano Ronaldo! Ieri sera non solo il portoghese è diventato il primo a giocare cinque coppe europee, ma ha anche battuto il record di tutti i tempi per il maggior numero di gol in questo torneo, questo nella vittoria contro l’Ungheria all’esordio nel Gruppo F.

Come campioni in carica dopo la corona ottenuta a Euro 2016, il Portogallo è nel girone della morte con Francia, Germania e Ungheria, che ieri sera hanno battuto 0-3 alla Puskas Arena gremito con 60 mila spettatori, anche se il punteggio non si è sbloccato se non all’84’ con Raphaël Guerreiro.

Il record di Cristiano per il maggior numero di gol agli Europei di calcio

È stato un pomeriggio storico perché CR7 ha segnato il suo decimo gol all’87’ su rigore agli Europei e con quello ha battuto Michel Platini; ma non soddisfatto di ciò, al minuto 92 realizza la sua doppietta e con questa sono diventati ben 11 le realizzazioni ai Campionati Europei per Nazionali.

Cristiano, a tre dal record mondiale di gol con la Nazionale

Il prossimo grande record in vista per Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro è quello del maggior numero di gol a livello nazionale, detenuto dall’iraniano Ali Daei, che da nazionale ne ha realizzati 109. Con i due di questo lunedì a Euro 2020, “el bicho” ha raggiunto quota 106.