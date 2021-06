Dove vedere le partite di calcio Germania-Ungheria, Portogallo-Francia, Slovacchia-Spagna e Svezia-Polonia (Euro 2020) di oggi mercoledì 23 giugno 2021. Ecco il programma odierno con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere partite di calcio oggi in tv su Sky.

Oggi si decidono le sorti degli ultimi due gruppi della fase a girone: il Gruppo E e il Gruppo F.

Partite di oggi e Classifica Gruppo E: Slovacchia (3) – Spagna (2), Svezia (4, qualificata) – Polonia (1)

La Svezia è qualificata e arriverà prima se batte la Polonia. Se la Svezia perde e l’altra partita termina in parità, Svezia, Slovacchia e Polonia si contenderanno primo, secondo e terzo posto in base ai risultati negli scontri diretti. Se la Svezia perde finirà al terzo posto. La Slovacchia deve pareggiare per avere la certezza della qualificazione e arriverà prima se vince e la Svezia non vince. La Spagna si qualifica se batte la Slovacchia, oppure se pareggia e la Polonia non batte la Svezia. La Polonia si qualifica se vince.

Se Slovacchia, Svezia e Polonia dovessero chiudere con 4 punti (davanti alla Spagna ferma a 3), la classifica del girone prenderà forma in base alla differenza reti solo nelle partite tra le tre squadre, anche se tutte sarebbero qualificate almeno come migliore terza. In questo scenario, se la Polonia batte la Svezia 1-0 e la Slovacchia pareggia, l’ordine sarà: 1° Slovacchia, 2° Polonia, 3° Svezia.

Se la Polonia batte la Svezia 2-1 e la Slovacchia pareggia, l’ordine sarà: 1° Polonia, 2° Svezia, 3° Slovacchia (Svezia e Slovacchia sarebbero dietro la Polonia per differenza reti; per separarle, si tiene conto della vittoria della Svezia).

Se la Polonia batte la Svezia con un altro margine di un gol e la Slovacchia pareggia, l’ordine sarà: 1° Polonia, 2° Svezia, 3° Slovacchia.

Se la Polonia batte la Svezia di due o più gol e la Slovacchia pareggia, l’ordine sarà: 1° Polonia, 2° Slovacchia, 3° Svezia.

Partite di oggi e Classifica Gruppo F: Portogallo (3) – Francia (4, qualificata), Germania (3) – Ungheria (1)

La Francia è qualificata e arriverà prima con una vittoria, oppure se pareggia e la Germania non batte l’Ungheria. Se la Francia perde e l’Ungheria vince, il secondo posto verrà deciso per differenza reti complessiva. La Germania si qualifica se evita la sconfitta. Arriverà prima se vince e la Francia non vince. La Germania finirà terza se pareggia e la Francia perde, oppure se perde e perde anche il Portogallo. Il Portogallo si qualifica se evita la sconfitta. Arriverà primo se vince e la Germania non vince. Il Portogallo chiuderà al quarto posto se perde e perde anche la Germania. L’Ungheria si qualifica se vince. Se i magiari vincono e la Francia perde, il secondo posto verrà deciso per differenza reti complessiva. L’Ungheria chiuderà al terzo posto se vince e l’altra sfida termina in parità.

Euro 2020, il calendario Sky partite oggi in tv



Slovacchia-Spagna (Gruppo E), ore 18:00. La partita sarà visibile su Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 252 satellite). Svezia-Polonia (Gruppo E), ore 18:00. La partita sarà visibile su Sky Sport (numero 253 satellite). Portogallo-Francia (Gruppo F), ore 21:00. La partita sarà visibile su Rai Uno in chiaro (numero 1 e 501 HD del digitale terrestre), Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 252 satellite). Germania-Ungheria (Gruppo F), ore 21:00. La partita sarà visibile su Sky Sport (numero 253 satellite).

Dove specificato si potrà seguire l’incontro anche in diretta streaming online, gratuitamente su RaiPlay e solo per gli abbonati su SkyGo e NOW.

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Calcio streaming gratis e diretta tv legale



Chi è già qualificato agli ottavi

Gruppo A

Classifica finale: Italia (9 punti, qualificata), Galles (4, qualificata), Svizzera (4), Turchia (0).

La Svizzera è una delle migliori terze e va agli ottavi di finale.

Gruppo B

Classifica finale: Belgio (9, qualificata), Danimarca (3, qualificata), Finlandia (3), Russia (3).

La Finlandia deve attendere per sapere se sarà la tre migliori terze.

Gruppo C

Classifica finale: Olanda (9, qualificata), Austria (6, qualificata), Ucraina (3), Macedonia del Nord (0).

L’Ucraina deve attendere per sapere se sarà tra le migliori terze.

Gruppo D

Classifica finale: Inghilterra (7, qualificata), Croazia (4, qualificata), Repubblica Ceca(4, qualificata), Scozia (1).

La Repubblica Ceca è qualificata come una delle migliori terze.

Sabato 26 giugno

Galles-Danimarca (18:00, Amsterdam)

Italia-Austria (21:00, Londra)

Domenica 27 giugno

Olanda – 3D/E/F (18:00, Budapest)

Belgio – 3A/D/E/F (21:00, Siviglia)

Lunedì 28 giugno

Croazia – 2E (18:00, Copenhagen)

1F – 3A/B/C (21:00, Bucarest)

Martedì 29 giugno

Inghilterra – 2F (18:00, Londra)

1E – 3A/B/C/D (21:00, Glasgow)