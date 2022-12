Ultime Notizie » Argentina » Olanda-Argentina Streaming Gratis Live con RaiPlay e Diretta Rai TV

MONDIALI STREAMING – Primo quarto di finale dei mondiali di calcio in Qatar, Olanda-Argentina è in programma al Lusail Iconic Stadium (Lusail). Si gioca alle ore 20 italiane, dopo Croazia-Brasile delle 16, con diretta streaming tv oggi, venerdì 9 dicembre 2022. Chi vince va in semifinale! Ci sono gli Orange sulla strada di Leo Messi, il quale Messi proverà a guidare l’Albiceleste all’ultima grande occasione della sua carriera per alzare al cielo il più prestigioso dei trofei. Di seguito formazioni, statistiche, curiosità, e dove vedere Olanda-Argentina streaming gratis e diretta tv.

Questo sarà il sesto confronto ai Mondiali tra Olanda e Argentina: solo Brasile vs Svezia (sette volte) e Argentina vs Germania (sette) sono state sfide disputate più spesso nella competizione.

L’Olanda ha perso solo uno dei nove incontri con l’Argentina in tutte le competizioni (4V, 4N): la sconfitta risale alla finale dei Mondiali 1978. Tuttavia, l’ultimo dei quattro pareggi si è concluso con una sconfitta ai rigori per gli Orange, nell’ultimo confronto tra le due squadre nella semifinale dei Mondiali 2014.

Gli ultimi due incontri ai Mondiali tra Olanda e Argentina sono terminati 0-0: nella fase a gironi del 2006 e nella semifinale del 2014 (in questo secondo caso l’Argentina si è poi qualificata dopo i calci di rigore).

Dalla sconfitta in finale del 1930 contro l’Uruguay, tutte le ultime nove eliminazioni dell’Argentina dalla fase a eliminazione diretta dei Mondiali (comprese le finali) sono arrivate contro Nazionali europee, inclusa la sconfitta per 2-1 contro l’Olanda nei quarti di finale del 1998.

L’Olanda ha superato il turno in tutti gli ultimi tre quarti di finale giocati ai Mondiali (1998, 2010, 2014): l’unica sconfitta in questa fase della competizione risale al 1994 contro il futuro campione Brasile.

Olanda-Argentina, le formazioni

Olanda (3-4-1-2): Noppert; Timber, Van Dijk, Aké; Dumfries, De Roon, De Jong, Blind; Klaassen; Gakpo, Depay. CT Van Gaal.

Argentina (4-3-3): Martínez; Molina, Otamendi, Romero, Acuña; De Paul, Fernandez, Mac Allister; Di Maria, J Alvarez, Leo Messi. CT Scaloni.

Olanda-Argentina in Diretta TV

La partita dei Mondiali Olanda-Argentina in diretta tv su Rai Uno, con collegamenti pre-partita a partire dalle ore 19:45 di oggi, venerdì 9 dicembre 2022. Ricordiamo, visto che sono in molti a chiedercelo, che siti internet di eventi sportivi come Rojadirecta sono vietati dalla legge italiana in quanto non detengono i diritti di riproduzione live.

Olanda-Argentina Streaming Gratis

Per vedere la partita del Mondiale Olanda-Argentina streaming gratis su smartphone, tablet e pc, basterà collegarsi al portale rai.tv. Streaming live anche con l’app di Ray Play, scaricabile dal sito con tutta la comodità del caso.

Insomma, abbiamo ampliamente risposto alla domanda “Come vedere Olanda-Argentina in diretta streaming” e quindi tenetevi liberi e sedetevi comodi sulla vostra poltrona, perchè alle 20 di oggi va in scena la Coppa del Mondo 2022.