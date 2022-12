Ultime Notizie » Brasile » Croazia-Brasile Streaming Gratis Live con Diretta Rai TV e RaiPlay

MONDIALI STREAMING – Primo quarto di finale dei mondiali di calcio in Qatar, Croazia-Brasile è in programma all’Education City Stadium di Al Ryyan. Si gioca alle ore 16 italiane, prima di Olanda-Argentina delle 20, con diretta streaming tv oggi, venerdì 9 dicembre 2022. La Croazia, vicecampione del mondo in carica, sfida la Seleção di Tite, che con il ritorno di Neymar jr ha strapazzato la Corea del Sud, regalando spettacolo. Di seguito formazioni, statistiche, curiosità, e dove vedere Croazia-Brasile streaming gratis e diretta tv.

Il Brasile non ha mai perso nelle quattro gare precedenti (3V, 1N) contro la Croazia in tutte le competizioni: questa sarà la prima sfida tra le due squadre, dall’amichevole vinta per 2-0 dai verdeoro nel giugno 2018.

La Croazia ha perso quattro delle cinque partite di Coppa del Mondo disputate contro squadre sudamericane: fa eccezione la vittoria per 3-0 sull’Argentina nel 2018. Due di queste quattro sconfitte sono arrivate contro il Brasile: 1-0 nel 2006 e 3-1 nel 2014 (entrambe nella fase a gironi).

Dopo aver battuto la Germania per 2-0 in finale nel 2002, il Brasile ha perso tutte le ultime cinque gare a eliminazione diretta dei Mondiali, giocate contro nazioni europee: di queste, tre ai quarti di finale (contro la Francia nel 2006, l’Olanda nel 2010 e il Belgio nel 2018).

In una serie iniziata a EURO 2008, sette delle ultime otto partite a eliminazione diretta, disputate dalla Croazia nelle maggiori competizioni (Mondiali ed Europei), si sono risolte ai supplementari, con l’unica eccezione della finale di Coppa del Mondo 2018. I biancorossi hanno passato il turno in tutte le quattro sfide agli ‘extra time’ ai Mondiali, tre di queste dopo la lotteria dei rigori.

Il Brasile potrebbe raggiungere la semifinale di Coppa del Mondo per la nona volta: soltanto la Germania ha fatto meglio (12).

Croazia-Brasile, le formazioni

Di contro, la Croazia ha raggiunto almeno le semifinali della competizione in entrambe le precedenti occasioni in cui ha superato la fase a gironi (1998 e 2018).

Croazia (4-3-3): Livakovic: Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Petkovic, Perisic. CT Dalic.

Brasile (4-2-3-1): Alisson; Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo; Casemiro, Paquetá; Raphinha, Neymar, Vinicius Junior; Richarlison. CT Tite.

Croazia-Brasile in Diretta TV

La partita dei Mondiali Croazia-Brasile in diretta tv su Rai Uno, con collegamenti pre-partita a partire dalle ore 15:45 di oggi, venerdì 9 dicembre 2022. Ricordiamo, visto che sono in molti a chiedercelo, che siti internet di eventi sportivi come Rojadirecta sono vietati dalla legge italiana in quanto non detengono i diritti di riproduzione live.

Croazia-Brasile Streaming Gratis

Per vedere la partita del Mondiale Croazia-Brasile streaming gratis su smartphone, tablet e pc, basterà collegarsi al portale rai.tv. Streaming live anche con l’app di Ray Play, scaricabile dal sito con tutta la comodità del caso.

Insomma, abbiamo ampliamente risposto alla domanda “Come vedere Croazia-Brasile in diretta streaming” e quindi tenetevi liberi e sedetevi comodi sulla vostra poltrona, perchè alle 20 di oggi va in scena la Coppa del Mondo 2022.