MONDIALI STREAMING – Prima semifinale dei mondiali di calcio in Qatar, Argentina-Croazia è in programma al Lusail Stadium di Al Daayen. Si gioca alle ore 20 italiane, con diretta streaming tv martedì 13 dicembre 2022. Chi vince va in finale! Le due nazionali si presentano a questa sfida dopo aver sconfitto rispettivamente Olanda e Brasile, in entrambi i casi ai calci di rigore. Duello epocale tra i due numeri 10 e capitani: Lionel Messi e Luka Modric. Entrambi inseguono il sogno Mondiale ed hanno l’ultima chance per coronarlo. Di seguito formazioni, statistiche, curiosità, e dove vedere Argentina-Croazia streaming gratis e diretta tv.

Sarà il terzo incontro tra argentini e croati ai Mondiali e il primo nella fase a eliminazione diretta (dagli ottavi in poi): l’Argentina ha vinto 1-0 nel Mondiale 1998 in Francia, mentre la Croazia ha vinto 3-0 in Russia 2018, con gol di Rebic, Modric e Rakitic.

L’Argentina cerca di raggiungere la finale della Coppa del Mondo per la sesta volta, un segno secondo solo alla Germania (8). Non sono mai stati eliminati in semifinale, l’ultima volta, nel 2014, hanno eliminato l’Olanda.

La Croazia ha perso la finale nel 2018 e potrebbe diventare la quarta nazione europea a raggiungere due finali consecutive di Coppa del Mondo dopo Italia (1934, 1938), Olanda (1974, 1978) e Germania (1982, 1986, 1990).

La Croazia potrebbe diventare la seconda squadra a battere Brasile e Argentina negli ottavi di finale della stessa Coppa del Mondo dopo la Germania nel 2014.

L’Argentina ha vinto solo una delle ultime sette partite della Coppa del Mondo FIFA contro squadre europee (P3 S3), battendo la Polonia 2-0 nella fase a gironi di questa edizione. Tuttavia, due di questi tre pareggi si sono conclusi con vittorie ai calci di rigore.

Argentina-Croazia, le formazioni

Due dei migliori giocatori della loro generazione, l’argentino Leo Messi e il croato Luka Modrić, cercheranno di dettare il gioco. Modrić avrà anche un solo assist in questo torneo (Messi: 4 gol, 2 assist), ma la sua influenza è enorme, ed è stato determinante nell’aiutare la sua squadra, il Real Madrid, a battere il PSG di Messi negli ottavi di Champions League della scorsa stagione.

Argentina (4-3-3): E Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, E Fernandez, Mac Allister; Di Maria, Leo Messi, Alvarez. CT Scaloni.

Croazia (4-3-2-1) – Livakovic: Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Perisic; Kramaric. CT Dalic.

Arbitro: Daniele Orsato (Italia). Il direttore di gara di Schio sarà coadiuvato da una squadra arbitrale tutta italiana: i guardalinee saranno Ciro Carbone e Alessandro Giallatini, mentre in sala VAR ci saranno Massimiliano Irrati e nel ruolo di assistente Paolo Valeri.

Argentina-Croazia in Diretta TV

La partita dei Mondiali Argentina-Croazia in diretta tv su Rai Uno, con collegamenti pre-partita a partire dalle ore 19:45 di martedì 13 dicembre 2022. Telecronaca di Dario Di Gennaro e commento di Andrea Stramaccioni. Ricordiamo, visto che sono in molti a chiedercelo, che siti internet di eventi sportivi come Rojadirecta sono vietati dalla legge italiana in quanto non detengono i diritti di riproduzione live.

Argentina-Croazia Streaming Gratis

Per vedere la partita del Mondiale Argentina-Croazia streaming gratis su smartphone, tablet e pc, basterà collegarsi al portale rai.tv. Streaming live anche con l’app di Ray Play, scaricabile dal sito con tutta la comodità del caso.

Insomma, abbiamo ampliamente risposto alla domanda “Come vedere Argentina-Croazia in diretta streaming” e quindi tenetevi liberi e sedetevi comodi sulla vostra poltrona, perchè alle 20 di oggi va in scena la Coppa del Mondo 2022.