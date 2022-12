Ultime Notizie » Argentina » Argentina-Francia Streaming Gratis Live con RaiPlay e Diretta Rai TV

MONDIALI STREAMING – I due giocatori del PSG, Messi e Mbappe, si affrontano con le rispettive Nazionali nella finale di Coppa del Mondo di calcio in Qatar. Argentina-Francia è in programma oggi domenica 18 dicembre 2022 alle ore 16 italiane con le immagini in diretta streaming tv che saranno trasmesse dallo Stadio “Lusail Iconic Stadium”.

Entrambe le Nazionali alla ricerca del loro terzo successo in una finale mondiale, ma i Bleus, campioni in carica e giunti fin qui anche nel pronostico errato di Google, puntamo a diventare il terzo paese a vincere due Mondiali consecutivi dopo Italia (1934 e 1938) e Brasile (1958 e 1962). Di seguito formazioni, statistiche, curiosità, e dove vedere Argentina-Francia streaming gratis e diretta tv.

L’Argentina partecipa alla sua sesta finale mondiale: solo la Germania (8) ha giocato di più. Cercheranno di vincere il trofeo per la terza volta, dopo averlo fatto nel 1978 e nel 1986, ma una sconfitta li lascerebbe la squadra con il maggior numero di finali di Coppa del Mondo perse (quattro, pari alla Germania).

La Francia ha raggiunto la finale della Coppa del Mondo per la quarta volta, tutte dal 1998 (1998, 2006, 2018, 2022): il doppio rispetto a qualsiasi altra nazione in questo periodo.

Sarà la quarta partita tra Argentina e Francia in Coppa del Mondo. La Albiceleste ha vinto due delle tre precedenti, anche se ha perso l’unica giocata negli ottavi di finale: 3-4 negli ottavi di Russia 2018. In totale, Argentina e Francia hanno giocato 13 partite in tutte le competizioni, con Les I Bleus hanno vinto solo tre delle precedenti 12 (P3 S6), anche se la più recente è stata la già citata vittoria per 4-3 ai Mondiali del 2018.

La Francia è imbattuta nelle ultime 10 partite di Coppa del Mondo FIFA contro squadre CONMEBOL (V6 P4). In effetti, l’ultima sconfitta del genere è arrivata contro l’Argentina, 1-2 nella prima fase a gironi del 1978.

Questa sarà l’11esima finale di Coppa del Mondo giocata tra una nazione sudamericana e una europea. Le squadre CONMEBOL hanno alzato il trofeo in sette delle 10 precedenti occasioni. Tuttavia, l’Argentina è responsabile di due delle tre sconfitte di questo tipo tra squadre sudamericane (contro la Germania nel 1990 e nel 2014), mentre la Francia è stata responsabile dell’altro trionfo europeo (3-0 contro il Brasile nel 1998).

Argentina-Francia, le formazioni

Lionel Messi e Kylian Mbappé (cinque gol ciascuno) sono in cima alla classifica per la vittoria della Scarpa d’Oro, con l’argentino Julián Álvarez ed il francese Olivier Giroud che seguono con quattro gol (a testa), ossia uno in meno rispetto a loro. Lionel Messi ha segnato il gol di apertura in quattro diverse partite dell’Argentina al Mondiale 2022, ed ha fatto gol o assist in entrambe le sue presenze precedenti contro la Francia.

Nel frattempo, il 23ennenove gol nelle varie edizioni dei Mondiali, due dei quali contro l’Argentina nell’edizione 2018, e se dovesse restare al meglio della forma fisica, un giorno potrebbe puntare a battere il record di 16 gol stabilito dal tedesco Miroslav Klose.

ARGENTINA (4-4-2): E Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico; De Paul, Paredes, E Fernandez, Mac Allister; Leo Messi, Alvarez. CT Lionel Scaloni.

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, T Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembelé, Griezmann, Mbappé; Giroud. CT Didier Deschamps.

Arbitro: Szymon Marciniak (41 anni, Polonia). Guardalinee: Sokolnicki e Listkiewicz. IV Uomo: Elfath (Stati Uniti). VAR: Kwiatkowski.

Argentina-Francia in Diretta TV

La partita dei Mondiali Argentina-Francia in diretta tv su Rai Uno (canale 1 del digitale terrestre) e Rai 4K (canale 101 del digitale terrestre) per i televisori che supportano la risoluzione in Ultra HD, con collegamenti pre-partita a partire dalle ore 16:00 di domenica 18 dicembre 2022. Telecronaca di Alberto Rimedio e commento di Antonio Di Gennaro. Ricordiamo, visto che sono in molti a chiedercelo, che siti internet di eventi sportivi come Rojadirecta sono vietati dalla legge italiana in quanto non detengono i diritti di riproduzione live.

Argentina-Francia Streaming Gratis

Per vedere la partita del Mondiale Argentina-Francia streaming gratis su smartphone, tablet e pc, basterà collegarsi al portale rai.tv. Streaming live anche con l’app di Ray Play, scaricabile dal sito con tutta la comodità del caso.

Insomma, abbiamo ampliamente risposto alla domanda “Come vedere Argentina-Francia in diretta streaming” e quindi tenetevi liberi e sedetevi comodi sulla vostra poltrona, perchè alle 20 di oggi va in scena la Coppa del Mondo 2022.