Ultime Notizie » Calcio in TV » Mondiali 2022 Oggi 10 Dicembre: Marocco-Portogallo e Inghilterra-Francia, Orari Streaming e Canali RAI TV

Dove vedere le partite di calcio in tv dei Mondiali in Qatar 2022: Marocco-Portogallo e Inghilterra-Francia per i quarti di finale, di oggi sabato 10 dicembre 2022, con orario d’inizio e canale tv. Le vincitrici di queste due partite giocheranno in semifinale: l’altra semifinale si è decisa ieri e sarà Argentina-Croazia. Di seguito tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in streaming live e tv, con alcune curiosità.

16:00 Diretta Marocco-Portogallo (Quarti di finale Mondiali) – In tv su RAI 1, streaming gratis su RaiPlay

Dopo avere festeggiato la vittoria ai rigori del Marocco contro la Spagna, Achraf Hakimi cercherà di ottenere un’altra vittoria a sorpresa qui.

20:00 Diretta Inghilterra-Francia (Quarti di finale Mondiali) – In tv su RAI 1, streaming gratis su RaiPlay

Il terzino destro ha vinto finora il maggior quantitativo (parimerito) di tackle (11) in questo torneo, ma incontrerà l’eroe delle triplette Gonçalo Ramos, che aveva solo tre anni quando Cristiano Ronaldo aveva segnato per la prima volta in un grande torneo contro altre Nazionali, ma ha già segnato più gol per il Portogallo durante la fase ad eliminazione diretta dei Mondiali. Statistica in evidenza:un solo gol nelle sue ultime otto partite (6 vittorie, 2 pareggi). Curiosità sui Mondiali: il pareggio per 0-0 contro la Spagna prima della successivaè stata la settima in questa edizione dei Mondiali, eguagliando il record di tutti i tempi nella competizione.

Quello di Kane contro il Senegal è stato il suo 11° gol nelle fasi finali di un torneo importante, e ha superato tutti gli altri nazionali inglesi. Nel frattempo, la Francia spera che il suo portafortuna Giroud possa colpire ancora, visto che ha vinto le ultime dieci partite in cui ha segnato. Statistica in evidenza: l’Inghilterra è l’unica squadra a non aver ancora ricevuto un cartellino giallo in questa Coppa del Mondo. Curiosità sui Mondiali: Bellingham è solo l’ottavo giocatore della nazionale inglese a giocare nella Coppa del Mondo mentre milita per un club non britannico.