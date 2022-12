Ultime Notizie » Calcio in TV » Mondiali 2022 Oggi 9 Dicembre: Croazia-Brasile e Olanda-Argentina, Orari Streaming e Canali RAI TV

Dove vedere le partite di calcio in tv dei Mondiali in Qatar 2022: Croazia-Brasile e Olanda-Argentina per i quarti di finale, di oggi venerdì 9 dicembre 2022, con orario d’inizio e canale tv. Le vincitrici di queste due partite giocheranno in semifinale e al termine della giornata di domani conosceranno le loro avversarie. Di seguito tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in streaming live e tv, con alcune curiosità.

16:00 Diretta Croazia-Brasile (Quarti di finale Mondiali) – In tv su RAI 1, streaming gratis su RaiPlay

Dopo aver segnato il gol del pareggio contro il Giappone, Ivan Perisic ha raggiunto Davor Šuker come capocannoniere della Croazia ai Mondiali con sei gol, e sarà motivato a battere quel record oggi. Neymar, che è tornato dall’infortunio per segnare nella vittoria contro la Corea del Sud, è determinato a far danni, dato che con un’altra doppietta come quella dell’incontro del 2014 contro la Croazia lo vedrebbe superare Pelé come miglior marcatore di tutti i tempi del Brasile.

20:00 Diretta Olanda-Argentina (Quarti di finale Mondiali) – In tv su RAI 1, streaming gratis su RaiPlay

Statistica in evidenza:tutti e tre le sue partite finite ai rigori della Coppa del Mondo, comprese le due partite consecutive prima della finale del 2018. Curiosità sui Mondiali: il brasiliano Cafu è l’unico giocatore ad aver partecipato a tre finali consecutive della Coppa del Mondo FIFA, nel 1994, 1998 e 2002 (2 vittorie, 1 sconfitta).

Probabilmente i compagni di squadra nel Manchester City Nathan Aké e Julián Álvarez si scontreranno qui, con l’argentino Julián Álvarez che ha segnato in tutte e sei le sue ultime presenze in cui ha giocato almeno 40 minuti (tra club e Nazionale). Il giovane sarà comunque pronto alla sfida qui, considerando che il giocatore dei Paesi Bassi, Nathan Aké, non perde da più di due anni una partita in Nazionale in cui abbia giocato (11 vittorie, 6 pareggi). Statistica in evidenza: i Paesi Bassi hanno segnato per primi in 16 delle loro attuali 19 partite da imbattuti, pareggiando le tre in cui al contrario avevano subìto il gol di apertura. Curiosità sui Mondiali: le ultime due Nazionali che hanno vinto i Mondiali (Francia e Germania) erano arrivate seconde 12 anni prima. In effetti, i Paesi Bassi sono arrivati secondi nel Mondiale del 2010 in Sudafrica.