DIRETTA TENNIS – Novak Djokovic ha conquistato il suo quarto titolo degli US Open e ha stabilito il record di 24 vittorie nel Grande Slam singolo, superando Daniil Medvedev in tre set. Djokovic si è vendicato dalla sconfitta subita dal russo nella finale due anni fa. Con il punteggio di 6-3, 7-6 (7/5), 6-3, in 3 ore e 16 minuti di gioco, Djokovic è diventato il campione maschile più anziano (36 anni) nella storia degli US Open di New York, eguagliando il record di Margaret Court per il maggior numero di vittorie nel Grande Slam.

Novak Djokovic, vincitore del prestigioso torneo (ricordiamo inoltre che è un NoVax!), ha ringraziato la sua famiglia e il suo team per la resilienza che lo ha portato alla vittoria in 24 Slam. Ha anche ricordato l’amico Kobe Bryant, affermando che lo ha aiutato molto durante i momenti di difficoltà e ha deciso di omaggiarlo simbolicamente indossando una maglietta dedicata a lui.

Daniil Medvedev, finalista del torneo di New York, elogia Djokovic definendolo un tennista straordinario. Medvedev ringrazia anche il suo allenatore per avergli permesso di migliorare costantemente e ammette che giocare contro Djokovic lo spinge a dare il massimo, alzando così il suo livello di gioco.