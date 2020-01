Kobe Bryant: Cristiano Ronaldo e Luis Figo pubblicano stesso messaggio di cordoglio su Twitter.

Dopo la morte della leggenda del basket Kobe Bryant in un incidente in elicottero questo 26 gennaio, i calciatori portoghesi Cristiano Ronaldo e Luis Figo hanno espresso le loro condoglianze. Tuttavia, lo hanno fatto pubblicando un messaggio identico sui rispettivi account Twitter.

“È molto triste ascoltare la straziante notizia della morte di Kobe e di sua figlia Gianna. Kobe è stata una vera leggenda e fonte d’ispirazione per molti. Mando le mie condoglianze alla sua famiglia, ai suoi amici e alle famiglie di tutti coloro che hanno perso la vita nell’incidente. RIP leggenda “, ha pubblicato CR7 Cristiano Ronaldo sul social network dopo aver sentito la notizia dell’incidente.

Circa tre ore dopo, le stesse parole sono apparse sulla pagina Twitter di Figo, insieme a una sua foto accompagnata dal leggendario ex giocatore dei Los Angeles Lakers.

Situazione di plagio con copia/incolla?

Gli utenti della rete hanno reagito alla coincidenza con le critiche all’ex centrocampista del Real Madrid e ora attaccante della Juventus, accusando il suo connazionale di plagio. “Cristiano ha ispirato Figo; gli ha appena dato copia e incolla, gli ha salvato la fatica e voilà”, ha scritto un utente di Internet.

Altri sostengono che lo sfortunato incidente avrebbe potuto essere il risultato di una cattiva gestione della persona responsabile dei social network di Figo, mentre sono state fatte speculazioni tra coloro che hanno commentato che entrambe le celebrità del calcio potrebbero condividere lo stesso “community manager“. In ogni caso, non si sa se in realtà fosse l’attaccante della Juventus – che ha parlato per primo – l’autore della pubblicazione.

I fatti sulla morte di Kobe Bryant