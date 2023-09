Ultime Notizie » Colonizzare Marte » Ingenuity NASA batte un nuovo record sul Pianeta Marte

L’elicottero Mars Ingenuity della NASA ha solcato i cieli del pianeta rosso per la 57esima volta la scorsa settimana, hanno riferito gli ingegneri dell’agenzia spaziale statunitense. Di conseguenza, ha stabilito un nuovo record, portando il suo tempo totale di volo a 102,4 minuti.

Il primo lancio del veicolo nella sottile atmosfera di Marte è avvenuto il 19 aprile 2021, quando l’Ingenuity è decollato, è salito a un’altezza di circa tre metri dal suolo, ha planato

brevemente nell’aria, ha effettuato una svolta ed è atterrato. Nel volo più recente, ha percorso già 217 metri, rimanendo in aria per 128,6 secondi.

In totale, l’Ingenuity ha già effettuato 57 voli da quando è arrivato su Marte, superando di gran lunga i cinque voli inizialmente previsti. Il dispositivo effettua ricognizioni di zone di Marte che possono essere di interesse per le esplorazioni del rover Perseverance, aprendo così la strada per futuri esploratori aerei del pianeta.