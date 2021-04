Ultime Notizie » cervello » Test PCR Covid-19 contiene nanoparticelle che entrano nel Cervello?

In un recente articolo, Roger Burkhardt, di TSG Referendum, si chiede perché – tra tutte le possibili alternative – il test PCR introduca proprio un tampone attraverso il naso, a circa cinque centimetri di profondità nel rinofaringe, per prelevare il campione di cellule sfregando una piastra sottile attraverso il quale passano le cellule nervose (neuroni) del nervo olfattivo. Secondo l’ipotesi di Burkhardt, ciò è dovuto al fatto che i tamponi iniettano nanoparticelle nel cervello delle vittime del test. Dette “nanopoarticelle” sono state identificate con un microscopio e filmate da vari utenti, come mostrato in questo video.

di Roger Burkhardt

La rivista scientifica tedesca Quarks conferma in questo articolo che: “I vaccini a RNA offrono molti vantaggi. I medici non dovrebbero necessariamente iniettare il vaccino. La maggior parte dei vaccini a RNA vengono somministrati direttamente per via nasale. Questo sembra avere senso, poiché molte infezioni iniziano nelle mucose superiori. I militari hanno considerato le possibili conseguenze di tutto questo?

La giornalista Candice Vacle (Reseau International, Investig’Action et Mediapart) ha richiamato l’attenzione dell’autore sui lavori della dottoressa Alexandra Henrion-Caude, genetista francese. Il dottor Henrion-Caude era direttore dell’Istituto nazionale di salute e ricerca medica (Inserm) di Parigi. L’istituto di ricerca e sviluppo Inserm dipende dal Ministère de la Santé (Ministero della Salute) e dal Ministère de la Recherche (Ministero della Ricerca) della Repubblica francese.

Il dottor Henrion-Caude spiega nel video, dal minuto 33:16 al 37:35, che il tampone utilizzato per il test PCR viene inserito nel rinofaringe per rimuovere le cellule dall’etmoide mediante sfregamento. L’etmoide contiene la lamina cribriforma sottile, sensibile e fragile. Questa piastra è perforata con fori sottili. Questi buchi sono attraversati dalle cellule nervose (neuroni) del nervo olfattivo. Pertanto, la piastra cribriforme può essere mirata per fornire farmaci e vaccini nanoparticellari direttamente al cervello.

La punta del tampone rivestito di nanoparticelle va esattamente nel punto giusto affinché le nanoparticelle raggiungano l’interno del cervello.

Se il virus SARS-CoV-2 è in grado di penetrare nelle maschere e di diffondere a distanze fino a 1,5 metri (vedi punto 3), perché dovrebbe essere inserito un tampone attraverso il naso a una profondità di circa 5 cm? Nel rinofaringe per raccogliere il campione di cellule per il test PCR? Potrebbe essere perché i tamponi iniettano nanoparticelle nel cervello delle vittime del test?

L’Haute Autorité de Santé (Autorità sanitaria, HAS) della Francia raccomanda campioni di saliva come alternativa, ma solo per soggetti con sintomi. L’HAS raccomanda anche tamponi orali (tamponi orofaringei) per il test RT-PCR in persone asintomatiche quando i tamponi nasofaringei sono controindicati.

“Sintomatico e asintomatico: invenzione dei produttori di test e dei creatori della pandemia”

Se la SARS-CoV-2 viene trasmessa con la stessa facilità con cui affermano l’OMS e le autorità sanitarie affiliate, qual’è il punto della distinzione fuorviante tra sintomatico e asintomatico? Questa distinzione non è mai stata fatta nella storia della medicina. È un’invenzione dei produttori di test e dei creatori della pandemia. Sarebbe molto meno invadente, più facile e più sicuro raccogliere la saliva dalla lingua e le cellule dall’interno della guancia. Tuttavia, se vuoi iniettare nanoparticelle nel cervello attraverso il rinofaringe, hai bisogno di un pretesto. Test di laboratorio indipendenti sui tamponi possono chiarire rapidamente questo punto.

