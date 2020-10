Scoperti i talloni d'Achille dei Coronavirus.

Un team internazionale di scienziati ha determinato i potenziali bersagli farmacologici dei tre recenti coronavirus – SARS-CoV, MERS e SARS-CoV-2 – rilevati rispettivamente nel 2002, 2012 e 2019.

Uno di questi è la proteina Tom70, che interagisce con il gene Orf9b, comune a SARS-CoV e SARS-CoV-2. È un fermento mitocondriale che consente la traslocazione delle preproteine ​​dal citosol – un fluido che riempie la cellula – ai mitocondri. Inoltre, aiuta ad attivare le proteine ​​di segnalazione antivirale. Tuttavia, poiché la cellula viene attaccata da SARS-CoV o SARS-CoV-2, Tom70 può aiutare nella sua proliferazione.

In un commento citato dal portale medico Cinical OMICs, il dottor Pedro Beltrao, che ha guidato il team, ha sottolineato che lo studio contribuirebbe a individuare metodi per combattere i futuri coronavirus che non si sono ancora manifestati.

“Queste analisi dimostrano come le informazioni biologiche e molecolari vengono tradotte in implicazioni nel mondo reale per il trattamento del COVID-19 e di altre malattie virali”, ha detto il medico.

“Dopo più di un secolo di coronavirus relativamente innocui, negli ultimi 20 anni abbiamo avuto tre coronavirus fatali. Osservando le specie, abbiamo la capacità di prevedere le terapie del pan-coronavirus che potrebbero essere efficaci nel trattamento dell’attuale pandemia, e che crediamo che offriranno anche terapie promettenti per un futuro coronavirus”, ha aggiunto Beltrao.

I risultati dello studio sono stati pubblicati venerdì scorso sulla rivista Science.