Dove vedere Napoli-Torino Streaming Gratis. Primo anticipo della 28a giornata di Serie A: si gioca allo stadio “Diego Armando Maradona” alle ore 20:45 italiane di oggi venerdì 8 marzo 2024. Riscuirà il Napoli a tornare in zona Europa? Il Torino cerca di tornare alla vittoria dopo un periodo di magra, mentre il Napoli sembra essersi risollevato con due vittorie consecutive. Entrambe le squadre sono lontane dalle posizioni di vertice in classifica. Di seguito le informazioni per vedere Napoli-Torino streaming gratis e video live tv.

⚽ Napoli-Torino Streaming Live: ultime notizie formazioni

Dopo il successo per 3-0 nella gara d’andata, il Torino potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro il Napoli in Serie A per la seconda volta nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A, dopo il 2008/09.

Calzona non cambia la formazione in vista della prossima partita di Champions contro il Barcellona, con Rrahmani che potrebbe essere sostituito a causa di un fastidio muscolare. Juric affronta un problema a centrocampo e propone una nuova disposizione con Rodriguez e Gineitis accanto a Linetty.

⚽ Le probabili formazioni di Napoli-Torino

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Calzona. A disposizione in panchina: Gollini, Contini, Natan, Rrahmani, Mazzocchi, Olivera, Dendoncker, Lindstrom, Simeone, Raspadori. Indisponibili: Cajuste, Ngonge. Squalificati: -.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Gineitis, Lazaro; Vlasic; Okereke, Zapata. Allenatore: Juric. A disposizione in panchina: Gemello, Popa, Sazonov, Masina, Vojvoda, Savva, Kabic, Sanabria, Pellegri. Indisponibili: Ilic, Lovato, Schuurs, Tameze. Squalificati: Ricci.

Arbitro: Orsato della sezione di Schio. Guardalinee: Preti-Scampa. IV uomo: Perenzoni. Var: Valeri. Assistente Sala Var: Marini.

⚽ Dove vedere Napoli-Torino in TV

Napoli-Torino diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili.

Duván Zapata, con nove gol segnati, potrebbe raggiungere la doppia cifra per la settima volta in Serie A. Solo Ibrahimovic e Dybala hanno realizzato almeno 10 gol in più campionati diversi nel XXI secolo.

⚽ Napoli-Torino Streaming Gratis



Si potrà anche selezionando dal satellite i canali (numero 202), (numero 213 per chi possiede una tv 4K) e (numero 251).

Napoli-Torino sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN, Sky Go e NOW. Gli abbonati potranno seguire il match selezionando l’opzione corrispondente all’interno dell’applicazione. Chi è abbonato a Sky o NOW dovrà scegliere i canali Sky Sport Calcio o Sky Sport. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Khvicha Kvaratskhelia (nella foto di copertina) potrebbe segnare goal in tre partite di fila, cosa che non accadeva dal febbraio 2023, quando realizzò reti contro Sassuolo, Spezia e Cremonese nella Serie A.

⚽ Alternative per guardare Napoli-Torino streaming online

Alternative per vedere Napoli-Torino non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Napoli-Torino Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.