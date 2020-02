Napoli Torino Streaming Gratis e Diretta TV – Napoli Torino partita valida per la 26a giornata di Serie A si gioca oggi 29 febbraio alle ore 20:45. I partenopei vengono dalla vittoria di Brescia, grazie alla quale hanno raggiunto il sesto posto in classifica poi mantenuto anche a causa dei rinvii delle altre partite in programma; e sono proprio i granata, che dovevano giocare contro il Parma, una delle compagini vittime dei differimenti di alcuni match di domenica scorsa nel nord Italia a causa dell’emergenza sanitaria venutasi a creare.

Dove vedere Napoli Torino Streaming Gratis Link alternativo a Rojadirecta.

Napoli Torino in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Napoli Torino in diretta streaming su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Napoli Torino: probabili formazioni.



Mertens convocato nonostante l’infortunio rimediato in Champions, al suo posto però giocherà Milik nel tridente. Dopo le fatiche di Champions, Gattuso pensa al turnover un po’ in tutti i reparti. Berenguer inserito tra i convocati dopo la lombalgia, anche se al suo posto dovrebbe giocare Lukic. Verdi e Belotti in attacco, ma occhio a un possibile inserimento di Zaza.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso. Indisponibili: Mertens, Koulibaly, Malcuit, Llorente. Squalificati: nessuno.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Nkoulou; De Silvestri, Baselli, Rincon, Berenguer, Ansaldi; Verdi, Belotti. All. Longo. Indisponibili: Millico. Squalificati: nessuno.