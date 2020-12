C’è una buona fetta della comunità scientifica dedicata alla ricerca spaziale che è ossessionata dalla ricerca degli alieni. E per loro il rilevamento dei segnali radio è una parte essenziale della loro ricerca. Quindi gli strumenti del progetto di ricerca Breakthrough Listen (per la ricerca di comunicazioni extraterrestri intelligenti nell’universo) sono essenziali per loro. E a volte, solo a volte, capita che possano fare la storia con esso. Come è appena successo con Proxima Centauri.

Un gruppo di ricercatori ha appena trovato una serie di segnali radio dalla stella più vicina al Sole. E per ora il fenomeno è inspiegabile. Potrebbero non essere alieni, ma… Secondo i colleghi di Scientific American, dall’Osservatorio di Parkes in Australia, questo curioso fenomeno è stato registrato tra aprile e maggio 2019 con queste onde. Lo stesso che per ora si sono identificati con il nome di BLC-1.

Almeno in ciò che ne identifica l’origine: “Si spera, di tanto in tanto, di individuare qualcosa di strano, ma questo è interessante perché è qualcosa di veramente strano e dobbiamo pensare a quali saranno i prossimi passi”.

Questo è ciò che dice Sofia Sheikh, membro dell’attuale gruppo di ricerca BLC-1 e membro dell’Università della Pennsylvania. L’ovvia aspettativa è che finiscano per scoprire che il segnale è di origine umana. Ma nel frattempo, è stata fatta la storia da quando l’emissione di questo tipo di onde da Proxima Centauri non era stata rilevata prima. Da sei decenni ormai, la vita intelligente è stata ricercata con questo metodo e, come abbiamo visto, non ha avuto molto successo. Potremmo non avere alieni, ma l’analisi di questo fenomeno aiuterà a comprendere meglio lo spazio e i suoi misteri.