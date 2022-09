Ultime Notizie » Come vedere Napoli Torino Streaming » Napoli-Torino Streaming Gratis, dove vederla in tv e online

Dove vedere Napoli-Torino Streaming Gratis. Primo anticipo della 8a giornata di Serie A: si gioca allo stadio Maradona alle ore 15 italiane di sabato 1 ottobre 2022. Il Napoli capolista (17 punti assieme all’Atalanta) riceve la visita del Torino (10 punti in classifica assieme alla Juve) che è la squadra contro cui i partenopei hanno pareggiato più partite in Serie A. Il conteggio mostra 55 su 136 partite, la statistica viene completata da 49 vittorie del Napoli e 32 successi granata. Di seguito le informazioni per vedere Napoli-Torino streaming gratis e video live tv.

⚽ Napoli-Torino Streaming Live: ultime notizie formazioni

Recuperato Demme, partirà dalla panchina. Politano, Lozano e Rrhamani sono recuperati. Attacco influenzale per Gaetano. Raspadori favorito su Simeone. Tra gli infortunati non recuperano Vojvoda e Pellegri mentre Ricci può partire dalla panchina. Ballottaggio Miranchuk-Radonjic.

⚽ Le probabili formazioni di Napoli-Torino

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore Spalletti. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Osimhen, Politano, Lozano.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Singo, Lukic, Linetty, Aina; Vlasic, Radonjic; Sanabria. Allenatore Juric. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Pellegri, Vojvoda.

Giacomo Raspadori ha deciso l’ultima partita casalinga del Napoli all’89° minuto, e la scorsa stagione ha segnato un gol nel finale anche contro il Torino (all’88esimo minuto). Nikola Vlašić resta il giocatore più pericoloso del Torino con i suoi tre gol in Serie A, due dei quali arrivati nei primi tempi.

⚽ Dove vedere Napoli-Torino in TV

Napoli-Torino diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione

Statistica in evidenza: Il Napoli non perde da 11 match di campionato (9V, 2N), è la striscia aperta più lunga tra le squadre della Serie A in corso; con Luciano Spalletti in panchina solo tra l’agosto e il novembre 2021 ha infilato una serie più lunga senza sconfitte in campionato (12 in quel caso).

⚽ Napoli-Torino Streaming Gratis senza Rojadirecta



compatibili. Gli abbonati a Sky e DAZN potrannoanche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky.

Napoli-Torino streaming gratis per gli abbonati con DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook.

Giovanni Simeone ha segnato sei gol contro il Torino in Serie A, solo contro la Lazio ne ha realizzati di più nel torneo (otto). Il classe ’95 del Napoli potrebbe andare a segno in due match consecutivi di campionato per la prima volta nel 2022.

⚽ Alternative per guardare Napoli-Torino streaming online

Alternative per vedere Napoli-Torino non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Napoli-Torino Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.