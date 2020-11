Dove vedere le partite di calcio in tv Napoli-Milan, Inter-Torino, Fiorentina-Benevento e tutte le altre di oggi domenica 22 novembre 2020. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito con orario d’inizio, canale tv e tutte le informazioni per vedere le partite in live streaming e diretta tv.

12:15 Ajax-Heracles (Eredivisie) – DAZN.

12:30 Streaming Fiorentina-Benevento (Serie A) – DAZN e DAZN1.

Dopo l’esonero di Iachini, la Fiorentina riparte da Prandelli per poter migliorare la propria classifica. La formazione viola ospita il Benevento di Inzaghi nel lunch match dell’ottava gioranta di campionato, attualmente a due lunghezze dietro i padroni di casa, che hanno ottenuto otto punti nelle prime sette giornate.

Diretta Fiorentina Benevento con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Live streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

13:00 Fulham-Everton (Premier League) – Sky Sport Football

13:00 Aberdeen-Rangers (Scottish Premier League) – Sky Sport Collection

14:00 Eibar-Getafe (Liga) – DAZN

14:30 Crema-Breno (Serie D) – Sportitalia

15:00 Diretta Goal (Serie A) – Sky Sport (Canale 251 Satellite)

15:00 Roma-Parma (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite)

15:00 Verona-Sassuolo (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite)

15:00 Sampdoria-Bologna (Serie A) – Sky Sport (Canale 254 Satellite).

15:00 Streaming Inter-Torino (Serie A) – DAZN e DAZN1.

L’Inter ospita il Torino nell’ottava giornata di Serie A. Antonio Conte deciso a far rimanere la propria squadra vicina alla vetta e magari avvicinarla. Di fronte il pericolante Torino di Giampaolo, attualmente quartultima in classifica. Conte si affiderà a Lukaku, a quota cinque in classifica marcatori, mentre il Torino punterà tutto su capitan Belotti a quota sei reti.

Diretta Inter Torino con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Live streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

15:00 Ascoli-Entella (Serie B) – DAZN

15:00 Sheffield United-West Ham (Premier League) – Sky Sport Football

15:00 Carrarese-Olbia (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Juventus U23-Pistoiese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Lecco-Pergolettese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Lucchese-Giana Erminio (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Pro Vercelli-Pro Sesto (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Matelica-Cesena (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Modena-Sudtirol (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Triestina-Fermana (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Catania-Turris (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Catanzaro-Cavese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Monopoli-Vibonese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Paganese-Bisceglie (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Foggia-Virtus Francavilla (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Casertana-Bari (Serie C) – Rai Sport e Eleven Sports

15:30 Friburgo-Mainz (Bundesliga) – Sky Sport Collection

16:15 Cadice-Real Sociedad (Liga) – DAZN

17:00 Angers-Lione (Liga) – DAZN.

17:30 Leeds-Arsenal (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

17:30 Albinoleffe-Como (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Piacenza-Novara (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Pontedera-Pro Patria (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Renate-Alessandria (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Arezzo-Fano (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Feralpisalò-Padova (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Legnago-Imolese (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Ravenna-Sambenedettese (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Virtus Verona-Mantova (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Vis Pesaro-Carpi (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Ternana-Teramo (Serie C) – Eleven Sports e Cusano Italia Tv

17:30 Stromsgodset-Bodo/glimt (Eliteserien) – Eurosport Player

17:30 Kristiansund-Mjondalen (Eliteserien) – Eurosport Player

17:30 Haugesund-Sandefjord (Eliteserien) – Eurosport Player

17:30 Sarpsborg-Viking (Eliteserien) – Eurosport Player

17:30 Odds-Start (Eliteserien) – Eurosport Player.

18:00 Udinese-Genoa (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

18:30 Granada-Valladolid (Liga) – DAZN

20:00 Rosenborg-Brann (Eliteserien) – Eurosport Player

20:15 Liverpool-Leicester (Premier League) – Sky Sport Football.

20:45 Streaming Napoli-Milan (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Il posticipo domenicale serale dell’ottava giornata di Serie A propone il big match fra il Napoli di Gennaro Gattuso e il Milan capolista di Stefano Pioli. Il tecnico rossonero non potrà seguire la squadra nell’impegnativa trasferta a causa della positività al Coronavirus, come del resto il suo vice Giacomo Murelli: sulla panchina rossonera siederà dunque Bonera.

Diretta Napoli Milan con i canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Live streaming quindi su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

21:00 Reggina-Pisa (Serie B) – DAZN e DAZN1

21:00 Lilla-Lorient (Ligue 1) – DAZN

21:00 Alaves-Valencia (Liga) – DAZN

22:25 Sporting Kansas City-San Josè Earthquakes (MLS) – DAZN.

Tra le partite da vedere nei prossimi giorni abbiamo le partite di Champions League con il 4° turno della fase a gironi. Martedì 24/11 si giocheranno Juventus-Ferencvaros e Lazio-Zenit (n chiaro su Canale 5) alle 21. Mercoledì 25/11 in campo Inter-Real Madrid e Liverpool-Atalanta alle 21. Giovedì 26/11 sarà la volta delle italiane impegnate in Europa League: Lille-Milan alle 18:55, Cluj-Roma (in chiaro su TV8) e Napoli-Rijeka alle 21. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.