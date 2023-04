Ultime Notizie » Come vedere Napoli Milan Streaming » Napoli-Milan Streaming Gratis, dove vedere Champions Diretta TV e formazioni

Napoli-Milan Streaming Gratis: Martedì 18 aprile 2023 in diretta streaming in chiaro su Canale 5 di Mediaset si potrà vedere Napoli-Milan, partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League 2022-2023. Spalletti ha già dichiarato che vuole la forza dello stadio Maradona che spinga la sua squadra a rimontare l’1-0 subito 7 giorni fa a Milano. Di seguito le informazioni per vedere la partita Napoli-Milan in video streaming gratis e diretta live tv.

L’attesa per il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Napoli e Milan è sempre più alta. Spalletti, che deve rimontare l’1-0 subito a San Siro, ha avuto risposte contrastanti dal pareggio casalingo con il Verona: la notizia più positiva è il ritorno di Osimhen, che ha dimostrato di non aver perso la sua abilità. Tuttavia, il gioco del Napoli sembra in involuzione rispetto alle ultime settimane.

Il Milan si presenterà al Maradona con una formazione fresca, visto il turnover in occasione del match contro il Bologna. La partita si preannuncia difficile per il Napoli, anche dal punto di vista psicologico, visto che il Milan ha vinto gli ultimi due incontri tra le due squadre.

Napoli e Milan hanno giocato in campionato con la mente alla loro partita di Champions League. Entrambe le squadre hanno pareggiato, ma il pareggio è stato più indolore per il Napoli, che sta aspettando di vincere lo scudetto. Il tecnico del Napoli, Spalletti, dovrà fare a meno di due giocatori fondamentali, ma deve ritrovare la sua squadra per la partita più importante. La partita contro il Verona è stata facile per il Napoli, ma il Verona avrebbe vinto se Ngonge non avesse fallito un’occasione nel recupero.

Il Milan si prepara per la partita decisiva con l’aiuto del gol di Bennacer e delle due vittorie contro il Napoli. La squadra sembra più fresca e pronta a giocare, con alcuni giocatori che hanno avuto tempo per riposarsi. Tuttavia, l’allenatore Pioli ha problemi con la panchina, con alcuni giocatori che hanno ricevuto una bocciatura durante l’ultimo gioco contro il Bologna. La partita di martedì sera sarà cruciale per il futuro del Milan.

Napoli-Milan Streaming Live: ultime notizie formazioni

Spalletti deve rinunciare ad Anguissa e Kim squalificati ma ritrova Osimhen al centro dell’attacco. In difesa ci sarà Juan Jesus, a centrocampo è ballottaggio tra Ndombele e Elmas con il primo in vantaggio, mentre davanti salgono le quotazioni di Politano a svantaggio di Lozano. Mario Rui verso la conferma. Allarme rientrato per Giroud, che ieri ha interrotto l’allenamento per un problema al tendine d’Achille ma oggi ha svolto la seduta in gruppo. Assente invece Thiaw, che ha lavorato a parte. Al centro della difesa ci sarà Kjaer con Tomori, quindi sarà la stessa squadra dell’andata.

⚽ Le probabili formazioni di Napoli-Milan

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Allenatore Luciano Spalletti.: Kim Min-jae, Anguissa.: Juan Jesus, Politano, Rrahmani.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli. Squalificati: nessuno. Diffidati: Ballo-Tourè, Calabria, Krunic, Tomori, Tonali.

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia)

Dove vedere Napoli-Milan in TV

Napoli-Milan in chiaro su Canale 5 di Mediaset, oltre che sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Fischio d’inizio martedì 18 aprile 2023 alle ore 21:00 italiane. In questa stagione di Champions League, Piotr Zielinski è stato molto prolifico in casa del Napoli, contribuendo a cinque gol (3 reti, 2 assist) in quattro partite. Ha segnato o fornito un assist ogni 49 minuti, un risultato molto positivo. Il record di gol e assist al Diego Armando Maradona in una sola edizione di Champions League appartiene ancora a Edinson Cavani, che nel 2011-12 segnò quattro gol e fornì due assist.

Napoli-Milan Streaming Gratis

Napoli-Milan streaming gratis su Infinity+, e per gli abbonati su Sky Go. A pagamento per tutti con NOW. Se hai dato disdetta ricorda che la partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. Olivier Giroud ha fatto registrare sei gol (quattro reti e due assist) in nove partite di Champions League in questa stagione, superando il record del Milan tenuto da Zlatan Ibrahimovic nel 2011-12 con 9 gol (5 reti e 4 assist).

Alternative per vedere Napoli-Milan in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita Napoli-Milan non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.