⚽ NAPOLI MILAN Streaming TV, dove vedere Diretta Gratis Oggi 29 ottobre 2023 [VIDEO]

Dove vedere Napoli-Milan Streaming Gratis. Posticipo domenicale della 10a giornata di Serie A: si gioca allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 29 ottobre 2023, subito dopo il termine dell’altra super sfida di campionato, quella tra Inter-Roma in diretta streaming a partire dalle ore 18:00.

Il Napoli (quarto in classifica con 17 punti) affronta in casa il Milan (terzo con 21 punti) nel decimo turno di Serie A. Gli azzurri di Garcia hanno vinto le due ultime partite in trasferta (a Verona 1-3 e a Lecce 0-4), mentre i rossoneri hanno subito due sconfitte consecutive considerando la Champions League: prima con la Juve (0-1) poi in casa del PSG (3-0).

Pioli, allenatore del Milan, ha espresso la volontà di cambiare la situazione e migliorare il livello della squadra: il suo problema principale è la mancanza di gol dei suoi attaccant. Di seguito le informazioni per vedere Napoli-Milan streaming gratis e video live tv.

Napoli-Milan Streaming Live: ultime notizie formazioni

Nel Napoli, Raspadori è ancora favorito rispetto a Simeone per giocare al centro dell’attacco. Politano e Kvara saranno i giocatori a supporto degli esterni. Cajuste avrà ancora una volta una chance nel centrocampo, mentre Anguissa dovrebbe iniziare la partita in panchina nonostante il suo recupero. Mario Rui sarà preferito a Olivera sulla fascia sinistra.

Nel Milan, Reijnders è l’unico giocatore certo nel centrocampo, mentre Krunic sembra essere in vantaggio per una maglia da titolare. Musah e Pobega si contenderanno un posto nella formazione iniziale. Loftus-Cheek è infortunato, ma Jovic ha recuperato. Kalulu ha maggiori possibilità di sostituire Thiaw rispetto a Kjaer, che è squalificato.

⚽ Le probabili formazioni di Napoli-Milan

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore Rudi Garcia. A disposizione in panchina: Gollini, Contini, Zanoli, Olivera, Ostigard, D’Avino, Elmas, Gaetano, Anguissa, Demme, Zerbin, Lindstrom, Simeone.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Reijnders, Krunic, Musah; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Mirante, Nava, Kjaer, Pellegrino, Florenzi, Bartesaghi, Adli, Pobega, Romero, traoré, Okafor, Jovic.

Arbitro: Orsato di Schio. Guardalinee. Costanzo-Passeri. 4° Uomo: Marinelli. VAR: Marini. Assistente VAR: Paganessi.

Napoli-Milan in TV

Napoli-Milan diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno seguire Napoli-Milan anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky. Telecronaca affidata a Edoardo Testoni e Marco Parolo.

Khvicha Kvaratskhelia è stato molto attivo nella creazione di occasioni da gol nella Serie A, effettuando 21 tiri o passaggi che hanno portato ad un tiro da parte di un compagno di squadra. Solo Ousmane Dembelé ha fatto meglio di lui tra i campionati europei, con 22 situazioni di tiro create. Victor Boniface e Rodrygo seguono da vicino con 17.

Dove vedere Napoli-Milan Streaming Gratis



Napoli-Milan streaming gratis per gli abbonati con DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Rafael Leão ha segnato e assistito in sette gol nelle sue ultime otto partite contro squadre in alto in classifica nella Serie A. Durante le partite precedenti, ha invece avuto un coinvolgimento minore.

Alternative per la visione di Napoli-Milan streaming online

Alternative per vedere Napoli-Milan non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Napoli-Milan Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.

L’ultima volta di Napoli-Milan al Maradona, brucia ancora

2 Aprile 2023, allo Stadio Diego Maradona accade l’imprevedibile in Serie A: il Napoli non riesce a replicare ai 4 gol del Milan; il protagonista è senza dubbio Rafael Leao, che con una doppietta ha segnato quota 10 gol, diventando il giocatore rossonero con il maggior numero di gol della stagione 2022/23.