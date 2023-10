Ultime Notizie » Come vedere Inter Roma Streaming » ⚽ INTER-ROMA Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV Oggi 29 ottobre 2023

Dove vedere Inter-Roma Streaming Gratis. 10a giornata di Serie A: si gioca allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro (Milano) alle ore 18:00 italiane di oggi domenica 29 ottobre 2023. Mourinho non sarà seduto nella panchina della Roma nella partita contro l’Inter a causa di una espulsione.

L’Inter, superata in testa alla classifica dalla Juventus vincente sul Verona ieri sera, vuole mantenere la vetta, mentre la Roma sta migliorando e cerca conferme. L’ultimo incontro tra le due squadre è stato vinto dall’Inter all’Olimpico dopo la vittoria della Roma a San Siro. Di seguito le informazioni per vedere Inter-Roma streaming gratis e video live tv.

Inter-Roma Streaming Live: ultime notizie formazioni

Nella partita tra Inter e Roma, entrambe le squadre hanno scelte da fare per la formazione. Nell’Inter, si sta valutando chi schierare tra Pavard e Darmian in difesa, mentre a centrocampo Barella tornerà titolare e Dimarco giocherà a sinistra. Frattesi e Carlos Augusto inizieranno dalla panchina. La Roma, invece, non avrà Dybala a disposizione, ma si sta allenando per tornare la settimana successiva. Smalling è ancora infortunato e Spinazzola è fuori, sostituito da Zalewski. In attacco, El Shaarawy è favorito su Belotti per giocare accanto a Lukaku. A centrocampo, Paredes avrà spazio insieme a Cristante e Bove.

José Mourinho ha perso sei delle ultime sette partite contro le squadre che ha allenato in passato, ad eccezione di una vittoria contro l’Inter nella partita di andata dello scorso campionato. Durante la sua esperienza come allenatore dell’Inter, Mourinho ha ottenuto 67 vittorie su 108 partite.

⚽ Le probabili formazioni di Inter-Roma

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore Simone Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Arnautovic, Cuadrado.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Lukaku, El Shaarawy. Allenatore Mourinho (squalificato). Squalificati: nessuno. Indisponibili: Abraham, Dybala, Kumbulla, Pellegrini, Renato Sanches.

Inter-Roma in TV

Inter-Roma diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno seguire Inter-Roma anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky. Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo con l’appoggio di Andrea Stramaccioni alla seconda voce.

Dove vedere Inter-Roma Streaming Gratis



Inter-Roma streaming gratis per gli abbonati con DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Alternative per la visione di Inter-Roma streaming online

Alternative per vedere Inter-Roma non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Inter-Roma Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.