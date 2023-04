Ultime Notizie » Come vedere Napoli Milan Streaming » Napoli-Milan Streaming Gratis info Roja Live, dove guardarla in Diretta TV

Dove vedere Napoli-Milan Streaming Gratis. Il prossimo mese di aprile vedrà Napoli e Milan sfidarsi tre volte in 17 giorni, iniziando con la partita della 28ª giornata di Serie A. Le due squadre si incontreranno anche nei quarti di finale della Champions League il 12 e il 18 aprile. Il Napoli è attualmente in testa alla classifica (71 punti) e cerca il terzo Scudetto, mentre il Milan (quarto con 48 punti) deve invertire la sua tendenza negativa per qualificarsi alla prossima Champions. Nel loro primo incontro della stagione, il Napoli ha battuto il Milan per 1-2 a San Siro. Tutte le informazioni sulla partita, dalle formazioni alla trasmissione televisiva, sono disponibili su DAZN.

Fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 2 aprile 2023, allo stadio Diego Armando Maradona. Di seguito le informazioni per vedere la partita Napoli-Milan in video streaming gratis e diretta live tv.

Statistica in evidenza: Il calciatore Victor Osimhen sta segnando in media un gol ogni 91 minuti in questo campionato. Solo quattro altri giocatori hanno fatto meglio di lui realizzando almeno 20 gol in un singolo torneo di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria: Muriel (1 gol ogni 65 minuti nel 2020/21), Vieri (1 gol ogni 78 minuti nel 2002/03), Higuaín (1 gol ogni 83 minuti nel 2015/16) e Immobile (1 gol ogni 88 minuti nel 2019/20).

Napoli-Milan Streaming Live: ultime notizie formazioni

Spalletti alla vigilia: “E’ una partita da tripla che vale il doppio“. Il tecnico del Napoli recupera Raspadori, ma perde Osimhen per una lesione all’adduttore riportata durante gli impegni con la sua nazionale: davanti Lozano, Simeone e Kvaratskhelia. Mario Rui dovrebbe spuntarla su Olivera per un posto sull’out sinistro di difesa. Pioli torna alla difesa a quattro, con Calabria a destra e Kjaer al fianco di Tomori al centro. Sulla trequarti spazio a Krunic con Saelemaekers e Diaz in ballottaggio per una maglia alle spalle di Giroud. Infortunio muscolare alla coscia per Ibra: sarà valutato di settimana in settimana.

⚽ Le probabili formazioni di Napoli-Milan

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore Luciano Spalletti. A disposizione in panchina: Gollini, Marfella, Ostigard, Juan Jesus, Olivera, Zedadka, Ndombele, Gaetano, Elmas, Zerbin, Lozano, Raspadori. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bereszynski, Osimhen.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Brahim Diaz, Krunic, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Vasquez, Florenzi, Dest, Thiaw, Gabbia, Ballo-Touré, Saelemaekers, Pobega, Bakayoko, Adli, De Ketelaere, Vranckx, Rebic, Origi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Kalulu, Messias, Ibrahimovic.

Napoli-Milan in TV, che canale?



Napoli-Milan diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Se non avete fatto disdetta, per vedere Napoli-Milan in tv, gli abbonati a DAZN e Sky potranno attivare Zona

Il Napoli ha ottenuto la vittoria nell’ultima sfida di Serie A contro il Milan, riuscendo a prevalere 2-1 fuori casa nel mese di settembre. Il primo gol per il Napoli è stato realizzato da Matteo Politano mediante un calcio di rigore al minuto 55, mentre Giovanni Simeone ha siglato il secondo gol. Olivier Giroud ha segnato l’unica rete per il Milan al minuto 69.

Napoli-Milan Streaming Gratis in Italiano senza Roja Live



DAZN e godersi il match sul canale 214 del decoder di Sky.

La partita Napoli-Milan sarà trasmessa in streaming gratuitamente per gli utenti abbonati a DAZN (collegamento www.dazn.it). Questo servizio offre la possibilità di seguire le partite di calcio in streaming su dispositivi come iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e visualizzarle su smart TV, tablet, smartphone e computer. Tuttavia, la visione della partita su Rojadirecta TV non è permessa in Italia poiché considerata illegale. Al contrario, la visione della partita sarà a pagamento per tutti coloro che scelgono di utilizzare NOW.

Alternative per vedere Napoli-Milan in Diretta Streaming Gratis invece di Rojadirecta On-Line

Non esistono altre opzioni per guardare Napoli-Milan. È importante sapere che Rojadirecta Streaming è considerato fuorilegge in Italia. I siti web che non pagano per i diritti televisivi delle partite di calcio sono illegali secondo la legge italiana. Sulle pagine web di TuttoSport e Il Corriere dello Sport è possibile seguire in tempo reale la partita tramite la diretta live scritta con tutti gli ultimi aggiornamenti.