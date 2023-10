Ultime Notizie » Antonio Conte » Napoli e Antonio Conte: futuro possibile?

Il Napoli è sempre più vicino ad un accordo con Antonio Conte per diventare il nuovo allenatore della squadra. È previsto un incontro tra il presidente De Laurentiis e Conte, durante il quale si valuterà la disponibilità dell’ex allenatore di Juventus e Inter ad assumere il ruolo di allenatore della squadra Campione d’Italia. Il Napoli sta puntando tutto su Conte e non ha un piano B o un traghettatore alternativo. L’obiettivo è chiudere l’affare con Conte nei prossimi giorni, altrimenti si continuerà con Rudi Garcia.

La strada verso Conte è complicata, soprattutto a causa del suo stipendio che non rientra nei parametri finanziari del club. Tuttavia, secondo le informazioni disponibili, Conte sarebbe disposto ad accettare un’offerta di almeno 8 milioni di euro per allenare di nuovo in Italia, a differenza dei 17 milioni di euro guadagnati al Tottenham.

La durata del contratto sarebbe probabilmente di un anno più altri due stagioni, e ci sarebbero diverse clausole da stabilire.

(ancora indagato per falso in bilancio) sta personalmente affrontando questa situazione complicata e sarebbe disposto a fare uno sforzo per raggiungere un accordo con Conte.

Durante le celebrazioni per i 100 anni di proprietà della famiglia Agnelli sulla Juventus, Conte ha evitato di parlare dell’argomento, limitandosi a dire “ci vuole rispetto”. Attualmente, Rudi Garcia è l’allenatore temporaneo del Napoli e le sue scelte tecniche e tattiche, così come la sua gestione dello spogliatoio, non convincono.

Conte, invece, viene visto come l’allenatore con la personalità giusta per cambiare il corso della stagione del Napoli. Nonostante Garcia sia l’allenatore temporaneo, al momento non c’è un piano B. Nel pomeriggio, l’allenatore francese riprenderà gli allenamenti a Castel Volturno e non è escluso che il presidente possa fare una visita a sorpresa.