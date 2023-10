Ultime Notizie » Autopsia » Di cosa è morto Matthew Perry? Cosa dice l’autopsia?

I risultati dell’autopsia di Matthew Perry effettuata domenica non hanno avuto risultati e le autorità si sono imbattute nell’attesa di un’informazione tossicologica che può chiarire la causa della morte dell’attore statunitense.

Matthew Perry, conosciuto principalmente per il suo ruolo di Chandler Bing nella popolare serie Friends, è stato trovato senza vita nella vasca idromassaggio della sua residenza a Los Angeles la tarda sera del sabato. I servizi di emergenza che ricevevano sul posto non dettagliavano la causa della morte dell’attore, che aveva 54 anni, e segnalavano che non aveva tracce di droga o altre sostanze illegali, così come tampoco segni di violenza sulla scena.

Una fonte della polizia ha assicurato alla CNN che non vi era alcun sospetto che fosse stato commesso un crimine, tuttavia, la divisione rapine e omicidi del dipartimento di polizia di Los Angeles è incaricata delle indagini sul caso.

Domenica, le cartelle cliniche del medico legale hanno indicato che il corpo dell’attore poteva ora essere restituito alla sua famiglia, che ha rilasciato una dichiarazione attraverso la rivista People esprimendo il proprio dolore per la “tragica perdita” del loro “amato figlio e fratello”.

Mentre alcune fonti hanno sottolineato che Perry sarebbe apparentemente annegato o avrebbe subito un arresto cardiaco, il rapporto pubblicato dall’ufficio del medico legale della contea di Los Angeles ha richiesto ulteriori indagini prima di emettere una sentenza definitiva, arrivando alla conclusione ufficiale che la causa della morte è stata “ritardata” e probabilmente non verrà rilasciato per diverse settimane.