DIRETTA FORMULA 1 GP STIRIA STREAMING. Si corre questo fine settimana il Gran Premio di Stiria (Gran Premio d’Austria “bis”) di Formula 1 2020. Si svolge come sette giorni fa al Red Bull Ring il circuito di Spielberg. Allerta meteo per le qualifiche del sabato: in caso di annullamento la griglia di partenza verrebbe definita con i tempi ottenuti nelle PL2 del venerdì. Scopri dove vedere le Ferrari nel GP Stiria streaming e diretta tv.

Rischio di annullamento qualifiche.

A causa del forte rischio di annullamento qualifiche, per via dei previsti forti temporali nella giornata di sabato su Spielberg, può essere che le la sessione di prove libere 2 determini la griglia di partenza del GP di Stiria, Ecco che allora il pilota della Red Bull Max Verstappen che ha chiuso al comando con il tempo 1:03.660 risulterebbe in pole position. A seguire Bottas, Perez e Stroll. Solo sesta la Mercedes di Lewis Hamilton (1’04″348), mentre ancora più indietro sono le Ferrari con Charles Leclerc nono in 1:04.706 e Sebastian Vettel sedicesimo in 1:05.613.

C’è una ulteriore possibilità per delineare la griglia di partenza: gli organizzatori proveranno come ultima spiaggia quella di far disputare le qualifiche domenica mattina, prima della partenza fara del pomeriggio

Dove vedere il GP Stiria di Formula 1 2020 in streaming gratis senza usare Rojadirecta.

Potrete seguire il GP di Stiria di F1 in diretta su Sky Sport Formula 1 (207) e Sky Sport Uno (201).

Il programma del GP Stiria di Formula 1 2020.



(per gli abbonati) con l’app Sky Go per tablet, smartphone e pc. Streaming web per tutti a pagamento con Now TV. Ai lettori che ci chiedono perchè non si vede Rojadirecta in Italia ricordiamo che il sito è stato oscurato perchè dichiarato illegale dal tribunale.

Clima permettendo, dopo la terza sessione di prove libere delle ore 12 di sabato 11 luglio, si svolgeranno le qualifiche alle ore 15:00. Partenza gara programmata per domenica 12 luglio alle ore 15:10 italiane. Sky continuerà a garantire la migliore esperienza di visione in assoluto di tutti i GP: con il 4K HDR su Sky Q satellite, è ancora possibile vivere il Mondiale di F1 attraverso immagini ancora più definite.