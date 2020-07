Dove vedere le partite di calcio in tv Napoli-Milan, Cagliari-Lecce, Genoa-Spal e tutte le altre di oggi domenica 12 luglio 2020 con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito con tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

13:00 Wolverhampton-Everton (Premier League) – Sky Sport Football

14:00 Espanyol-Eibar (Liga) – Dazn

14:30 Helsingborg-Aik (Allsvenskan) – Sportitalia

15:08 Toronto Fc-Dc United (Mls) – Dazn

15:15 Aston Villa-Crystal Palace (Premier League) – Sky Sport Football

17:00 Levante-Athletic (Liga) – Dazn

17:15 Diretta Genoa-Spal (Serie A) – Dazn e Dazn1

Arbitro Guida. Il match tra Genoa e SPAL apre il programma domenicale della 32a giornata di campionato. I liguri vivono un momento drammatico nella lotta per evitare la retrocessione, dopo essere sprofondati al terzultimo posto in occasione della sconfitta interna col Napoli arrivata dopo la vittoria del Lecce sulla Lazio e conseguente sorpasso in graduatoria dei salentini. SPAL quasi rassegnata alla B, dopo la pessima prestazione culminata nello 0-3 finale contro l’Udinese giovedì scorso.

Diretta Genoa Spal con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese).

17:30 Tottenham-Arsenal (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

19:30 Diretta Goal Serie A – Sky Sport (Canale 251 Satellite)

19:30 Diretta Cagliari-Lecce (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite)

Arbitro Orsato. Si affrontano quest’oggi Cagliari Lecce, 32a giornata di Serie A, in un match dalle motivazioni molto diverse per le due compagini in campo. I ragazzi di Walter Zenga cercano i 3 punti per regalare a tifosi e società un finale di stagione degno dello splendido inizio di torneo e dimenticare la problematica fase centrale della competizione. 3 punti per la salvezza invece per i salentini, che vogliono dare continuità all’ottima vittoria casalinga sulla Lazio di martedì scorso.

Diretta Cagliari Lecce con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

19:30 Parma-Bologna (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale Terrestre)

19:30 Udinese-Sampdoria (Serie A) – Sky Sport (Canale 254 Satellite, 485 Digitale Terrestre)

19:30 Fiorentina-Verona (Serie A) – Dazn e Dazn1

19:30 Leganes-Valencia (Liga) – Dazn

20:00 Bournemouth-Leicester (Premier League) – Sky Sport Football

21:45 Diretta Napoli-Milan (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A, Sky Sport (Canale 251 Satellite e 255 Satellite)

Arbitro La Penna. Va in scena al San Paolo di domenica sera alle 21:45 il secondo dei due big match di questa 32a giornata di campionato, la sfida in diretta di Napoli Milan. I partenopei vengono dall’ennesima vittoria degli ultimi tempi, colta sul campo del Genoa nello scorso turno di campionato, mentre i rossoneri dalla soddisfazione di avere battuto la Juventus dopo tanto tempo grazie alla clamorosa rimonta di martedì scorso nella gara vinta 4-2 dopo essere stati sotto di due gol al cospetto di Ronaldo e compagni.

Diretta Napoli Milan con i canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A, Sky Sport (Canale 251 Satellite e 255 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

22:00 Siviglia-Maiorca (Liga) – Dazn e Dazn1

22:00 Agf-Midtjylland (Superligaen) – Si Solocalcio

Tutte le dirette di calcio da vedere in TV e streaming legalmente e non con Rojadirecta.



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN 💻 che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto il tempo della navigazione.

Streaming Rojadirecta TV: ricordiamo che in italia il sito Rojadirecta è illegale. Nonostante questo, molti siti italiani, compresi alcuni inseriti in Google News Italia, pubblicano il link a Rojadirecta, ponendo ad alto rischio gli internauti da attacchi informatici e pericolosi virus. Una situazione già segnalata e che speriamo che Google News possa risolvere al più presto.

Anticipazioni partite streaming da vedere domani.



Tra le partite da vedere domani evidenziamo il posticipo della 32a giornata di Serie A Inter-Torino in onda alle 21:45. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.