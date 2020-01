Dove vedere le partite di calcio in tv Napoli-Fiorentina, Lazio-Sampdoria, Sassuolo-Torino e tutte le altre di oggi con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito con tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

09:30 Melbourne City-Newcastle Jets (A-League) – Si Solocalcio.

11:00 Sampdoria-Roma (Campionato Primavera) – Sportitalia.

13:00 Cagliari-Inter (Campionato Primavera) – Sportitalia.

13:00 Levante-Alaves (Liga) – DAZN.

13:30 Watford-Tottenham (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

14:30 Empoli-Chievo (Campionato Primavera) – Si Solocalcio.

15:00 Diretta Lazio-Sampdoria (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Arbitro Chiffi. Il match Lazio Sampdoria apre il programma della 20a giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno. Momento magico per i capitolini, che dopo l’1-0 casalingo sul Napoli continuano l’inseguimento alle prime due posizioni e si ritrovano ora a -4 dall’Inter con una partita in meno rispetto ai nerazzurri. Vittoria di tutt’altro sapore invece una settimana fa per i blucerchiati, che superando il Brescia a Marassi 5-1 hanno potuto così allungare a +4 sulla terzultima posizione in graduatoria.

Diretta Lazio Sampdoria sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

15:00 Trapani-Ascoli (Serie B) – DAZN.

15:00 Juve Stabia-Empoli (Serie B) – DAZN.

15:00 Cremonese-Venezia (Serie B) – DAZN.

15:00 Livorno-Virtus Entella (Serie B) – DAZN.

15:30 Augsburg-Borussia Dortmund (Bundesliga) – Sky Sport Uno.

16:00 West Ham-Everton (Premier League) – Sky Sport Football.

16:00 Real Madrid-Siviglia (Liga) – DAZN.

17:00 Juventus-Fiorentina (Campionato Primavera) – Sportitalia.

18:00 Diretta Sassuolo-Torino (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Arbitro Massa. Sassuolo Torino scendono in campo alle 18 per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A 2019/2020. Momento non facile per gli emiliani, che in occasione della scorsa giornata di campionato hanno incassato un perentorio 3-0 ad Udine rimanendo pertanto inchiodati a 19 punti in classifica. Bene invece i granata, che nonostante l’ambiente agitato del vecchio Comunale hanno superato l’ostico Bologna 1-0 issandosi così a quota 27 in graduatoria al settimo posto solitario.

Diretta Sassuolo Torino sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

18:00 Chievo-Perugia (Serie B) – DAZN.

18:30 Newcastle-Chelsea (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

18:30 Osasuna-Valladolid (Liga) – DAZN.

18:30 Lipsia-Union Berlino (Bundesliga) – Sky Sport Arena.

20:45 Diretta Napoli-Fiorentina (Serie A) – DAZN e DAZN1.

Arbitro Pasqua. Napoli Fiorentina chiude al San Paolo il programma del sabato della prima giornata del girone di ritorno del massimo campionato di calcio. Partenopei in crisi nera!. Nello scorso turno di campionato è arrivata infatti l’ennesima sconfitta sotto la gestione Gattuso, l’1-0 maturato nel finale all’Olimpico dopo un errore clamoroso del portiere campano. I toscani, dal canto loro, sembrano avere tratto beneficio dalla cura Iachini, che dopo il pareggio di Bologna ha colto alla guida della squadra la vittoria casalinga sulla SPAL.

Diretta Napoli Fiorentina con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

20:45 Pianese-Giana Erminio (Serie C) – Eleven Sports.

20:45 Cesena-Virtus Verona (Serie C) – Eleven Sports.

20:45 Picerno-Viterbese (Serie C) – Eleven Sports.

20:55 Nantes-Lione (Coppa Di Francia) – Sportitalia.

21:00 Eibar-Atletico Madrid (Liga) – DAZN.

Tra le partite da vedere domani domenica 19 gennaio 2020, evidenziamo, tra le partite della 20a giornata di Serie A (prima di ritorno): Milan-Udinese delle 12:30, Lecce-Inter delle 15, Genoa-Roma delle 18 e Juventus-Parma delle 20:45. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.