Napoli-Fiorentina Streaming Gratis Serie A, dove vedere Diretta TV, info Rojadirecta

Dove vedere Napoli-Fiorentina Streaming Gratis. Partita valida per la 34a giornata di Serie A. Si gioca allo stadio Maradona alle ore 18:00 italiane di oggi domenica 7 maggio 2023. Il Napoli festeggia lo scudetto e si prepara ad affrontare la Fiorentina nel 34° turno di Serie A, con il Maradona che farà da passerella ai campioni d’Italia. La Viola si prepara anche per la semifinale di Conference League contro il Basilea. Il Napoli ha dominato il campionato con 25 vittorie, 5 pareggi e solo 3 sconfitte, cogliendo il titolo con cinque turni d’anticipo. Nessuna squadra è stata in grado di tenere il passo dei partenopei. Di seguito le informazioni per vedere la partita Napoli-Fiorentina streaming gratis e diretta live video tv.

Napoli-Fiorentina Streaming Live: ultime notizie formazioni

Spalletti è intenzionato a schierare dal 1′ Raspadori, Demme e Bereszynski. Con Martinez Quarta squalificato saranno Igor e Milenkovic ad agire al centro della difesa. In mezzo al campo dovrebbe rivedersi dal 1′ Amrabat. Cabral non convocato, c’è Jovic.

⚽ Le probabili formazioni di Napoli-Fiorentina

NAPOLI (4-3-3): Meret; Bereszynski, Ostigard, Kim, Di Lorenzo; Anguissa, Demme, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti. A disposizione in panchina: Gollini, Marfella, Olivera, Rrahmani, Juan Jesus, Zedadka, Lobotka, Gaetano, Elmas, Ndombele, Zerbin, Lozano, Politano, Simeone.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Terzic; Amrabat, Mandragora; Kouamé, Castrovilli, Sottil; Jovic. Allenatore: Italiano. A disposizione in panchina: Cerofolini, Vannucchi, Venuti, Biraghi, Igor, Bonaventura, Bianco, Duncan, Barak, Gonzalez, Saponara, Ikoné, Brekalo.

Arbitro: Marchetti di Ostia. Guardalinee: Di Vuolo-Ranghetti. 4° Uomo: Minelli. VAR: Banti. Assistente VAR: Di Martino.

Napoli-Fiorentina in TV, che canale?



Napoli-Fiorentina diretta tv con DAZN Online. I clienti Sky con decoder e abbonamento TV attivo possono accedere a DAZN Zone, visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per accedervi basta collegarsi al sito di DAZN, entrare nel proprio account e selezionare l’opzione “ZONA DAZN su Sky” seguendo poi le indicazioni su schermo per attivare il canale.

L’Udinese non vincr in casa contro il Napoli in Serie A dal 3 aprile 2016. Da allora, il Napoli ha vinto cinque volte e c’è stato un pareggio nel dicembre 2019. Nella partita del 2016, l’Udinese ha vinto 3-1 con una doppietta di Bruno Fernandes e un gol di Thereau, mentre Higuain ha segnato per il Napoli.

Napoli-Fiorentina Streaming Gratis in italiano senza Roja Live



Napoli-Fiorentina streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Victor Osimhen ha pareggiato il record di George Weah come miglior marcatore africano nella Serie A, con entrambi i giocatori a quota 46 gol. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. A pagamento per tutti con NOW.

Alternative per vedere Napoli-Fiorentina Gratis Streaming, e Rojadirecta On-Line?

Non esistono opzioni alternative per vedere la partita Napoli-Fiorentina. Vogliamo sottolineare ai nostri lettori che Rojadirecta Streaming è considerato un’attività illegale in Italia. I siti web che non pagano i diritti televisivi per le partite di calcio online sono contrari alla legge del nostro paese.

Il Napoli ha finalmente vinto lo Scudetto dopo 33 anni dall’ultima volta che lo ha ottenuto, il 29 aprile 1990. Solo la Roma ha avuto una lunga attesa simile tra il titolo del 1942 e quello del 1983 in Serie A (41 anni). È possibile seguire la diretta live della partita con gli aggiornamenti in tempo reale sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito web di TuttoSport.