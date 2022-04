Cosa ha combinato Cristiano Ronaldo con il cellulare del ragazzo con autismo e disprassia

Cosa ha fatto CR7? Il tifoso a cui Cristiano Ronaldo ha lanciato il telefono era un 14enne con autismo alla sua prima volta a una partita di calcio.

L’attaccante del Manchester United CR7 Cristiano Ronaldo ha fatto notizia sabato dopo aver colpito intenzionalmente il telefono di un tifoso dopo la partita contro l’Everton mentre andava negli spogliatoi. Il fatto ha risuonato con forza e sono emersi nuovi dettagli, tra cui che la vittima si è rivelata essere Jake Harding, un ragazzo di 14 anni affetto da autismo e disprassia (disturbo psicomotorio che colpisce il movimento e la coordinazione), che ha assistito al prima volta a una partita dell’Everton.

In un dialogo con il quotidiano Liverpool Echo, la madre di Jake, Sarah Kelly, ha detto che erano entrambi seduti vicino al tunnel della squadra ospite – il Manchester – e che si erano divertiti la partita che si è conclusa con la vittoria per 1-0 dell’Everton. Quando i giocatori dei Red Devils stavano lasciando il campo, l’adolescente ha iniziato a filmarli con il cellulare, ma quando è apparso Ronaldo, ha smesso di farlo ed era interessato a vedere che la gamba sanguinava.

“Ronaldo è passato di lì, con un carattere terribile; ha strappato il telefono dalla mano di mio figlio e ha continuato a camminare”, ha detto la donna, la quale assicura anche che la mano del figlio è rimasta ferita e che e il cellulare è finito con lo schermo rotto. “Capirei se Jake gli stesse sventolando [il telefono] in faccia, ma non era nemmeno vicino”, ha aggiunto.

Sarah fa notare che Jake è rimasto molto sconvolto e l’incidente ha rovinato la sua prima visita a Goodison Park, casa dell’Everton:

Ore dopo l’accaduto, la star portoghese ha scritto le scuse per quanto accaduto sui suoi social. “Non è mai facile gestire le emozioni in tempi difficili come quello che stiamo vivendo. Bisogna però essere sempre rispettosi, pazienti e dare l’esempio a tutti i giovani che amano il bel gioco”, ha detto Ronaldo. Nel frattempo, il Manchester United aveva indicato che stavano indagando sull’incidente e la polizia del Merseydise ha promesso di contattare il club quando sono emerse notizie sull’aggressione a un bambino.

In case anyone still believe United’s laughable claim that “it isn’t clear that Ronaldo’s swipe was intentional”… @ManUtd #EVEMNU #Ronaldo @SkySportsPL @SkySportsNews @SkySports @NBCSportsSoccer @Everton pic.twitter.com/itPLcV4rVB

— Chris Authement (@dominothement) April 9, 2022