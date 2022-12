Ultime Notizie » Disinformazione » Elton John lascia Twitter a causa delle politiche di Elon Musk

“Mi rattrista vedere come la disinformazione sia ora utilizzata per dividere il nostro mondo”, ha detto il cantante.

Elton John lascerà Twitter in polemica con il nuovo proprietario, Elon Musk. Il musicista britannico Elton John ha annunciato questo venerdì che smetterà di utilizzare il social network Twitter a seguito delle modifiche ai suoi regolamenti introdotte dal nuovo proprietario, Elon Musk, che, secondo l’artista, “consentiranno alla disinformazione di prosperare senza un filtro”.

I commenti di Elton John arrivano dopo che Musk ha garantito una “amnistia” agli account sospesi su quella piattaforma che porterà, secondo gli esperti, a un aumento dei casi di molestie, incitamento all’odio e disinformazione.

“Per tutta la vita ho cercato di usare la mia musica per unire le persone. E mi rattrista vedere come la disinformazione venga ora utilizzata per dividere il nostro mondo”, ha spiegato il cantautore 75enne.

“Ho deciso di non utilizzare più Twitter, dato il suo recente cambiamento di politica che consentirà alla disinformazione di prosperare senza filtri”, aggiunge.

Il commissario dell’Unione europea (UE) per la politica digitale, Thierry Breton, ha recentemente avvertito Musk che deve aumentare gli sforzi della piattaforma per proteggere gli utenti del social network, in modo che Twitter non infranga le regole che potrebbero costare ingenti multe o sanzioni nel blocco dei 27.