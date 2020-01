Come calcolare il tasso di engagement su TikTok.

A differenza di YouTube, dove vendi spazi dei tuoi video e della tua pagina canale per la pubblicità a un prezzo deciso da Google, TikTok non compensa ancora la maggior parte dei suoi utenti lanciando annunci nelle foto pubblicate. E così, se gli influencers e i marchi vogliono lavorare insieme, non hanno un intermediario o stabiliscono tariffe.

I marchi si occupano di influencers e i prezzi possono variare in modo significativo a seconda delle circostanze. Tuttavia, una cosa è coerente in quasi tutti i casi: gli influencers che hanno un alto tasso di coinvolgimento (engagement) sono pagati di più, così come un gran numero di follower.

I marchi sanno che puoi facilmente acquistare follower e questo non ha alcun valore pratico per nessuno. Pertanto, sono molto più interessati ai tuoi follower autentici, individuati in quelli che interagiscono con le tue pubblicazioni.

TikTok sta attualmente testando gli annunci d’asta e questo in futuro potrebbe cambiare il modo in cui gli influencers generano entrate sulla piattaforma.

Secondo Adweek , TikTok ha detto ai suoi partner negli Stati Uniti che sta lavorando a una scelta di annunci d’asta sulla piattaforma.

Con gli annunci d’asta, gli inserzionisti possono fare offerte l’uno contro l’altro per le impressioni degli annunci che desiderano su una piattaforma autogestita. Presumibilmente, TikTok svilupperà un qualche tipo di programma di distribuzione delle entrate pubblicitarie allo stesso modo di YouTube o Google Ads.

Ovviamente, più alto è il tuo tasso di coinvolgimento, più marchi di successo ti terranno in considerazione e più vogliono pagarti. È difficile trovare tassi di coinvolgimento generali per TikTok: tutti quelli pubblicati sembrano associare erroneamente l’impegno con la percentuale di persone che aprono l’applicazione una volta al giorno. Tuttavia, come con la maggior parte dei social network, puoi calcolare il tuo impegno individuale con la seguente formula:

[(Numero di mi piace + numero di commenti) / numero di follower] x100

Puoi calcolarlo in generale o per una singola pubblicazione. Se si effettua un calcolo generale, si consiglia di sommare il numero delle ultime 20 pubblicazioni.